Anne Knudsen troede, at hun var i god tid, da hun for 30 år siden meldte sig ind i to forskellige boligselskaber i Odense. I dag står der dog stadig flere hundreder før hende på ventelisten til hendes dørmmebolig i Løkkemarken. Og med etableringen af den fællesfynske boligportal Boligøen er flere kommet til. Foto: Vibeke Volder

Fem, fynske boligselskaber samlede i efteråret deres ventelister, så man nu kan få adgang til over 21.000 almene lejeboliger over det meste af Fyn via boligportalen Boligøen. Til stor frustration for en række lejere har sammenlægningen dog medført et drastisk fald på ventelisterne.

Det er både blevet lettere og billigere at skrive sig på venteliste til en almen bolig på Fyn, siden fem, fynske boligselskaber i efteråret valgte at sammenlægge deres ventelister. Lettere, fordi man nu kun behøver at skrive sig op ét sted for at få adgang til ventelisterne til omkring 21.00 almene boliger på hele Fyn. Billigere, fordi at man nu kan nøjes med at betale ét årligt gebyr på 100 kroner i stedet for at skulle betale til flere forskellige boligselskaber. For en lang række medlemmer af de forskellige boligselskaber har opstarten af den fællesfynske boligportal - Boligøen - dog først og fremmest været en frustrerende oplevelse, hvor flere hundreder andre medlemmer er kommet før i køen til boliger, som de igennem årene var kommet tættere på at kunne leje. Én af dem, der står tilbage med en underlig følelse, er 50-årige Anne Knudsen fra Odense. Hun var 20 år, da hun meldte sig ind i Odense Andelsboligforening og Højstrup Bolig, men 30 år efter er hun stadig langt fra drømmen om et rækkehus i Løkkemarken. For anden gang er hun nu røget flere hundreder pladser tilbage på ventelisten. - Hver gang er det jo ens drømme, der braser sammen. For mig er det drømmen om at komme ned til jorden og have en lille have, siger Anne Knudsen, der i dag bor på anden sal i et lejlighedskompleks på Abigaelsvej i Odense, der hører under boligorganisationen Socialt Boligbyggeri. Tilbage i 2013 var hun nummer 98 på ventelisten til et af de eftertragtede rækkehuse, men efter fusionen af Odense Andelsboligforening og Højstrup Bolig i boligselskabet Civica røg hun ned som nummer 298, fordi hun blev overhalet af folk, der havde ventet i endnu længere tid. Og efter etableringen af Boligøen er hun nu sat endnu længere tilbage, så hun i skrivende stund er nummer 381 på listen til boligerne i Løkkemarken. - Jeg søger også andre steder, men der er jeg også havnet langt nede på ventelisten. Hvis jeg er heldig, får jeg måske mulighed for at leje noget, når jeg bliver pensionist, siger hun.

Sådan fungerer ventelisterne De fem boligselskaber bag Boligøen er Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), Arbejdernes Boligforening (AB), Odense Boligselskab (OBO) og Pårup Boligforening.Boligerne hos hver af de fem boligselskaber er delt op i forskellige afdelinger, hvor medlemmerne kan skrive sig på venteliste. Der findes altså ikke én, men mange ventelister.



Når der findes en ledig bolig, bliver den i første omgang tilbudt til et medlem, der i forvejen lejer en bolig i den pågældende afdeling. Hvis der er flere om buddet fra den samme afdeling, er det den med den højeste anciennitet, der får lejekontrakten.



Hvis ingen i afdelingen ønsker at leje boligen, går muligheden videre til henholdsvis interne og eksterne ansøgere. Hver anden bolig bliver tilbudt en intern ansøger, som i forvejen har en bolig hos et af de fem boligselskaber, mens hver anden bliver tilbudt eksterne ansøgere, der står på venteliste hos Boligøen, men som ikke i forvejen lejer en bolig i nogle af selskaber. Såvel interne og eksterne ansøgere er fordelt efter deres anciennitet.

Drastiske fald Anne Knudsen står langt fra alene med sine frustrationer. 23-årige Marie-Louise Bauer meldte sig i sensommeren 2016 ind i Odense Boligselskab for at komme i kø til en af boligselskabets lejligheder tæt ved Syddansk Universitet, hvor hun studerer medievidenskab. Ifølge hende hed det sig, at ventetiden på en lejlighed i det pågældende område ville være på mellem seks og ti måneder, men efter to et halvt års venten bor hun stadig i en lejlighed hos en privat udlejer, som i virkeligheden er for dyr for hende at betale. Og med etableringen af Boligøen er hun også pludseligt blevet overhalet indenom af flere hundreder andre boligsøgende. - Jeg var endeligt kommet så langt op på ventelisten, at jeg var begyndt at få tilbud om lejligheder. Men da man lavede fælles venteliste, røg jeg fra nummer 15 til nummer 507. Det er fuldstændigt vanvittigt, siger Marie-Louise Bauer, der har fået kontakt til flere andre, som har oplevet samme drastiske fald på ventelisterne til de mange forskellige almene boliger. Hun har også forsøgt at tage kontakt til boligselskabet. - Jeg tror sådan set godt, at de kan forstå vores frustrationer, men de kan ikke gøre noget ved det nu, hvor man har lagt ventelisterne sammen. Det er bare sådan, det er, siger Marie-Louise Bauer.

- Helt umuligt Ligesom Marie-Louise Bauer må 40-årige Trine Svenning Nielsen snart kæmpe for at få økonomien til at hænge sammen, når en af hendes døtre senere på året fylder 18 år og hun i den forbindelse må give afkald på børnepenge og falder i boligsikring. Hun har snart stået på venteliste i fem år, men er nu faldet markant på ventelisterne til de fleste af de boliger, hun søger. - Det er et hårdt slag. Jeg lå i forvejen langt nede på ventelisten, men havde regnet med, at jeg ville begynde at få tilbud om boliger om et år eller to. Nu bliver det helt umuligt. Jeg tror ikke, at jeg skal regne med noget før om ti år, siger Trine Svenning Nielsen, der umiddelbart godt kunne se det fornuftige i argumenterne for at samle ventelisterne i de fem, fynske boligforeninger. - Det har bare ikke været en særligt god idé for mig, siger hun.