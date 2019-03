Anlægsgartner har 20 centimeter for lang bil: Jeg burde også få pendlerrabat på Storebælt

Mike Petersen ærgrer sig over, at han ikke kan få pendlerrabat på Storebælt, fordi ladbilen er 20 centimeter for lang

Anlægsgartner Mike Petersen fra Ørbæk er træt af, at politikerne på Christiansborg nok engang vil bruge betalingen på Storebæltsbroen til at finansiere nye veje og togskinner i hele landet. Og så harmer det ham, at han er afskåret fra at få pendlerrabat på broen, når han har utallige ture til Sjælland for at lave haveanlæg. Problemet er, at hans ladbil er tyve centimeter for lang.

- Jeg savner, at politikerne tilgodeser vi mindre erhvervsdrivende. Hvorfor skal jeg være med til at betale en ny hærvejsmotorvej og andre ting, der intet har med Storebæltsbroen at gøre, siger han med henvisning til, at regeringen og DF vil bruge 7,9 milliarder af bropengene til trafikanlæg i hele landet.

Og så er der det med de 20 centimeter. Kun person- og varebiler op til seks meter kan få pendlerrabat på broen, og Mike Petersens ladbil er 6,2 meter.

- Og jeg tror altså ikke, at jeg slider mere på broen end en varebil på seks meter, siger han.