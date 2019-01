Anja har knoklet under VM: Anden gang var guldets gang for sønderjyden

Anja David Greve med VM-pokalen, som hun vandt sammen med herrelandsholdet i håndbold i søndags. At være fysioterapeut under en slutrunde er hårdt arbejde, hvor der bliver knoklet, og Anja var sidste år bange for, at det var for hårdt for hende, da hun også samtidig skulle være væk fra sin familie i en måned. Men hun valgte at tage et år mere, og i år var en helt anderledes oplevelse. Privatfoto

41-årige Anja David Greve er én af dem, som var med til at sørge for, at spillerne var fysisk klar til at vinde VM-guld i søndags. Sidste år var fysioterapeuten bange for, at en slutrunde var for hård for hende, men i år gik alt op i en højere enhed.

Odense: For et år siden stod herrelandsholdets fysioterapeut Anja David Greve og var i tvivl om en måned væk fra familien og dage fyldt med benhårdt arbejde under en slutrunde måske var for hårdt for hende. Hun valgte at tage en slutrunde mere og i søndags fik hun sammen med spillerne, trænerne og de andre i staben omkring håndboldlandsholdet en guldmedalje hængt om halsen efter en overbevisende slutrunde. - Det var fantastisk i år. EM i Kroatien sidste år var hårdt for mig. Det var første gang, jeg var med, og jeg var en måned væk fra mine døtre, og man knokler bare under sådan en slutrunde. Mine ambitioner går lidt ud over pigerne, men jeg lærte undervejs at give slip og ikke banke mig selv oven i hovedet med den dårlige samvittighed. Jeg har selv valgt det, og jeg er ikke en dårligere mor af at være væk. Så jeg fandt roen i mit valg og i maven, og i år har pigerne fået nogle kæmpestore oplevelser sammen med mig, fortæller Anja David Greve.

Blå bog Er 41 år og kommer fra Aabenraa.

Hun er datter af Jørgen Greve, som i mange år har været aktiv i Aabenraa Boldklub.

Hun bor i dag i Odense sammen med sin mand og deres to døtre på syv og ti år.

Hun flyttede til Odense efter sin studentereksamen fra Aabenraa Statsskole, og her læste hun først idræt og siden fysioterapi.

Hun har sin egen klinik, ADG Fysioterapi i Odense, hvor de 11 ansatte.

Det var på fysioterapistudiet, at hun blev introduceret til håndboldverdenen, da hun arbejdede for Lisa Thomey, som var tilknyttet GOG's sundhedsstab.

Hun blev anbefalet til jobbet som herrelandsholdets fysioterapeut, og den chance synes hun, at hun blev nødt til at gribe.

Anja begyndte i jobbet i juni 2017, og EM-slutrunden i Kroatien i 2018 var hendes første med landsholdet.

I søndags var hun med til at vinde VM-guld på hjemmebane i Boxen i Herning.

I år var det muligt for at Anja David Greves mand og døtre at komme på besøg i Herning, og de var der også til finalen, hvor døtrene fik nogle store oplevelser, da de både var med i omklædningsrummet, til festmiddagen og på balkonen til fejringen på Hernings Rådhus. Privatfoto

Levet i en boble Familien betyder rigtig meget for den 41-årige fysioterapeut, og derfor var hun tæt på at droppe fejringen i København i mandags, da hun gerne ville hjem til Odense. Men hun tog med og fik hele oplevelsen med privatfly, politieskorte og rådhuspandekager, men da resten af holdet tog videre i byen for endnu engang at fejre sejren, gik Anja over på Hovedbanegården og tog toget hjem. - Vi har levet i den her boble den seneste måned - afskåret fra virkeligheden, og selvom VM er foregået i Danmark, har vi ikke mærket, hvor vildt det har været i befolkningen. Vi har knoklet for at få tingene til at lykkedes, og vi har alle på holdet haft et fælles mål om at vinde, så jeg blev sindssygt rørt og kunne mærke tårerne presse sig på, da jeg fik guldmedaljen om halsen. Jeg måtte nive mig selv i armen i flere gange, fortæller Anja, som også fik et skulderklap og et håndtryk af kronprinsen i Boxen.

Anja David Greve sammen med nogle af håndboldherrerne og træner Nikolaj Jacobsen, som hun kun har ros til overs for. Et autentisk og ærligt menneske uden nykker, som stiller krav, men som også vil have, at man passer på hinanden og hjælper hinanden, når man er et hold. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Lige i min ånd Nu venter dagligdagen igen i hendes klinik ADG Fysioterapi i Odense, men det gør ikke noget. For Anja har fået så meget med fra denne slutrunde - både personligt og professionelt. - Samarbejdet med Nikolaj Jacobsen, spillerne og de andre omkring holdet er fedt for mig. Der er en gensidig respekt, og det er altafgørende for, at det er sjovt at være med. Jeg føler mig som en kæmpe del af holdet. Nikolaj er meget autentisk og ærlig. Han stiller krav og siger tingene ligeud, men han er også god til at sørge for, at vi passer på hinanden og hjælper hinanden, hvis der er brug for det. Det er lige i min ånd, forklarer Anja, som blandt andet fik så meget ros af landstræneren, da han holdt tale for Mikkel Hansen efter semifinalen mod Frankrig, at det næsten blev for meget for sønderjyden.

Kampdagene var de dage under slutrunden, hvor der også var plads til, at Anja kunne passe på sig selv. Her var der nemlig ingen træning, og så kunne Anja få hvilet og trænet, inden hun skulle gøre spillerne klar til kamp. Her er hun med Niklas Landin under semifinalen mod Frankrig i Hamborg. Foto: Liselotte Sabroe Ritzau/Scanpix

Vi er der for hinanden Arbejdet på landsholdet er meningsfyldt, og selvom det selvfølgelig er fedt at stå med en guldmedalje, så har det største for Anja været at være en del af et hold, der lykkedes. - Vi har fået en hverdag til at fungere sammen, og vi har en tillid til hinanden, som gør, at vi står sammen og hvis vi har brug for hinandens hjælp, så er vi der for hinanden. De er kæmpe stjerner, men de er også nogle dejlige givende mennesker, som er rare at være sammen med, og vi er kommet tæt på hinanden og har fået en tillid til hinanden. Hvis én af dem ringede i dag og havde brug for min hjælp, så ville jeg komme og hjælpe, og det samme ville de for mig. Sådan er det på det hold, pointerer Anja David Greve.

Anja David Greve og de to døtre med VM-pokalen. Privatfoto

Anja David Greve, yderst til venstre, på sejrsskamlen sammen med hele holdet kort efter sejren i søndags. Foto: Liselotte Sabroe/ Ritzau Scanpix