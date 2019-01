Anerkendt madanmelder: Det tager tid og vedholdenhed at komme på gastroturisternes radar

Bent Christensen er redaktør på Den Danske Spiseguide. Han fortæller, at det er et stort arbejde, der kan tage flere år, hvis man vil gøre sig bemærket internationalt og få gastroturister til.

Hvor udbredt er gastroturisme?

- Det er et temmelig stort marked, men i øjeblikket kan vi mest se det i København, fordi det internationalt er blevet brandet som et af de steder i verden, hvor man spiser bedst. Det er startet med, at der var nogle enkelte gode, der trak folk til, som blandt andet Noma. Derefter er der kommet en underskov af fantastiske restauranter, der er udsprunget af den succes.

Er gastroturisme en stigende tendens i Danmark?

- Ja, men det er ulige fordelt. Hvis man kigger på Michelinguiden, så er det København og Aarhus, der har flest stjerner. De seneste år er man oftest kørt over Fyn uden at stoppe. For at der kommer gastroturister til, har det stor betydning, at man får et godt brand, men det er hårdt arbejde og tager tid.

Hvornår begyndte gastroturisme i Danmark for alvor?

- Det startede med Noma. Så kort kan det siges. Bagefter kom bølgen med Rasmus Kofoed. De tog den gule førertrøje på fra starten. Det er to kæmpe brands, og når man har to store brands, så kommer folk til fra nær og fjern.

Hvorfor vil restauranterne så gerne have de her madturister?

- De er fuldstændig ligeglade med, hvad tingene koster. Restauranterne er til hverdag vant til, at folk vælger med deres pengepung. Det gør gastroturisterne ikke. De går først og fremmest efter en størst mulig gastronomisk oplevelse.

Hvad kræver det for at lokke gastroturister til?

- Det kræver, at en eller to markerer sig og løber foran alle de andre. Det er svært at få seks til at løbe foran, men har man en eller to, har det en afsmittende effekt. Der skal være nogle enkelte, der lægger for land og drager dem hertil, så folk ikke kan lade være med at komme. Det er sværere at gøre opmærksom på, hvor fantastisk en hel gruppe er, eller landsdel er.

- Og så kræver det tid, penge, disciplin og vedholdenhed. Man kan ikke bare gøre det i et år og sige: "Hvorfor kommer de ikke". Det tager tid. Noma startede i 2003 men bragede først ind på verdensranglisten i 2010. Det er et stort arbejde, og vi må se i øjnene, at det er København, der har førertrøjen gastronomisk set. Hvis man ikke vil ofre det, man gør i København, så er det svært at få gastroturisterne til.

Kræver det en fynsk Michelinstjerne, før gastroturisterne kommer?

- Efterhånden er vi jo ved at have så stort et antal Michelinstjerner i Danmark, så det ikke er lige så sjovt at få en som for nogle år siden. Det betyder, at det nu er to eller tre man skal have, før det for alvor bliver sjovt. Der er mange steder, gastroturisterne kan tage hen i verden, hvor de har en stjerne. Men man skal jo starte et sted.

Er der gastroturister nok til alle de restauranter, der gerne vil lokke dem til?

- Ja, det er der. Tænk på, hvor mange der bor i Kina. Kineserne er vilde med at tage herover og spise. Der er masser af mennesker til det. De bor bare ikke på Langeland.