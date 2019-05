Analyse: Minister med fod på det fynske

Hun kom direkte fra barselsorlov og ind som børne- og socialminister den 28. november 2016, da Lars Løkke Rasmussen udvidede regeringen med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Siden steg Mai Mercado yderligere i magthierakiet på Christiansborg, da hun blev medlem af regeringens koordinationsudvalg, hvor alle større sager vendes mellem partilederne og udvalgte ministre.

Nu gælder kampen først og fremmest at bevare et fynsk konservativt mandat. Partiet har i enkelte prognoser stået til helt at miste fynsk fodfæste, men meningsmålingerne er lige nu med De Konservative. Mai Mercado står stærkt i mediebilledet og har trods ministertitlen og bopælen på Frederiksberg fod på det fynske. Hun er flittig til at betræde den fynske muld, hvor hun har sine rødder - og vælgere. Hun blander sig gerne i fynske sager lige fra lempeligere regler for bryllupsturisme på Ærø til penge til Fyns Militærhistoriske Museum i Odense. Mest medietid har hun dog fået på manglende penge. Dem Britta Nielsen svindlede sig til som ansat hos Socialstyrelsen i Odense.

Det spændende er nu, i hvor høj grad den store eksponering som minister giver fynske krydser. Ved det seneste valg blev det til 5.366 stemmer. Tre gange så mange som de øvrige konservative kandidater til sammen. Ingen af dem er at genfinde på den fynske liste. Ganske vist stiller Anders Johansson fra Ærø op igen, men nu i København. Han kom i Folketinget, da partiet med Mercados ministerudnævnelse indkaldte 1. suppleanten.

Skal man dømme efter kommunalvalget i Odense, vil det 28-årige byrådsmedlem Kristian Guldfeldt være et godt bud på den, der denne gang vil opnå andenflest stemmer. Han fik til kommunalvalget 847 stemmer, mens to øvrige bejlere til Folketinget, udlændingekonsulent Roya Moore og juridisk medarbejder Caroline Lauritsen ikke opnåede valg til byrådet. Den konservative liste består desuden af direktør i ADHD-foreningen Camilla Louise Lydiksen, Kerteminde, og assurandør Jørgen Nielsen fra Langeland.

I jagten på fynske borgerlige stemmer kan de konservative glæde sig over, at den fynskvalgte undervisningsminister Merete Riisager (LA) stopper i politik, og i stedet har partiet det mere anonyme folketingsmedlem jyske Carsten Bach øverst på den fynske stemmeseddel.