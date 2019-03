Ambulance Syd overlever sundhedsreform

Region Syddanmarks ambulancetjeneste, Ambulance Syd, der siden selskabet Bios' konkurs i juli 2016 har kørt ambulancerne i størstedelen af regionen, skal fortsætte under en af fem nye sundhedsforvaltninger, hvis der efter det kommende folketingsvalg stadig er flertal for den sundhedsreform, regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede tirsdag.

Det oplyser Jane Heitmann, sundhedsordfører for Venstre og fynsk valgt folketingsmedlem.

- Vi ændrer ikke ved noget af det eksisterende. Styrkelsen af det præhospitale akutberedskab lægges oven i det, vi har i dag, siger hun.

Dermed står det offentlige ambulanceselskab til at blive videreført, selv om den nuværende driftsherre, regionsrådet i Region Syddanmark, skal nedlægges.

Efter planen skal Ambulance Syds ambulancekørsel lige som landets øvrige private ambulancetjenester drives under en af de fem sundhedsforvaltninger med en bestyrelse, der er nedsat af regeringen. Formentlig under koordinering af den nye nationale sundhedsmyndighed, Sundhedsvæsen Danmark.

- Ambitionen er et ensartet ambulanceberedskab. Det er ikke noget, man skal være bekymret for som borger. Man kommer ikke til at mærke ændringer ud over, at ambulancen kommer hurtigere, lover Jane Heitmann.