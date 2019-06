Alternativets fynske spidskandidat i tårer: Ulykkelig over valgresultat

Alternativets fynske spidskandidat Stine Helles er voldsomt ramt på følelserne efter et valg, der har reduceret Alternativet på landsplan og fjernet partiets fynske mandat i Folketinget. - Jeg er dybt bekymret. De store partier er først blevet grønne her i valgkampen, siger hun.

- Jeg er simpelthen så ulykkelig. Mange partier er først blevet grønne her i valgkampen. Blandt andre Venstre og Socialdemokratiet. Hvad kommer der nu til at ske. Jeg er dybt, dybt bekymret, siger Stine Helles.

Da Stine Helles bliver bedt om at kommentere på det faktum, at Alternativet trods en valgkamp fyldt med klimadebat går markant tilbage, tager følelserne for alvor over, og hun kan ikke længere holde tårerne tilbage.

Torsdag formiddag har Fyens.dk fat i Stine Helles for at kommentere på et valgresultat, der fratager Alternativet sit fynske mandat og på landsplan reducerer partiet fra ni til fem mandater.

Kamp for børn og børnebørn

Stine Helles slår fast, at hun valgte at gå ind i politik med en klar mission og ambition om at forme et samfund, der er langt bedre til at håndtere klimaproblemerne.

- For mig har det hele tiden handlet om at skabe et bedre samfund for mine børn og deres børn. Det er det, som har drevet mig ind i politik.

På nuværende tidspunkt kan Stine Helles ikke svare på, om hun senere kan finde motivationen, lysten og engagementet til at fortsætte sit politiske virke.

At Alternativet gik tilbage i forhold til partiets flotte entré ved valget i 2015, skyldes også partiet selv.

- Overordnet set har Alternativet ikke været gode nok til at få debatten til at handle om, hvordan vi skal tackle klimaudfordringerne på det overordnede plan. Hvordan omstiller vi vores landbrug, vores erhvervsliv, infrastrukturen og så videre. Det har mere handlet om, hvad man kan gøre på den individuelle plan. Igennem min valgkamp har jeg hele tiden forsøgt at sætte dagsordenen på det overordnede niveau, siger Stine Helles.