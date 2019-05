Alle kneb bruges i valgdrama: Vestager involveret i fynsk infight om radikalt mandat

Alle tricks bruges i kampen om det forjættede land på Christiansborg, og partifæller bliver for en stund hinandens største modstander. Tag nu de to fynske radikale kamphaner Rasmus Helveg og Camilla Hersom. De ved, at der med stor sandsynlighed kun bliver plads til én af dem i Folketinget, og nu er EU-kommissær og tidligere radikal partiformand Margrethe Vestager også indblandet i den fynske fight.

Først fik Rasmus Helveg lavet en video, hvor Margrete Vestager i varme vendinger roser ham og fremhæver hans indsats som klimaminister.

- Han er et fantastisk menneske. Han rummer stærke holdninger og værdier. Og han evner at omsætte dem til konkrete løsninger, som kan føres ud i livet, siger hun i videoen, som han bruger i sit valgmateriale.

Den blev optaget allerede i december, da ingen vidste, om Lars Løkke pludselig ville trykke på valgknappen. Til det radikale nytårsstævne i Nyborg var Camilla Hersom så hurtig på aftrækkeren. Hun havde bidt mærke i Helvegs video, og sådan en ville hun så også have for også at kunne sole sig i den radikale stjerne. Det blev til en video, hvor Margrethe Vestager fremhæver Camilla Hersom fra tiden som formand for den radikale folketingsgruppe.

- Hun er kontant og har en sikker hånd. Også når der er en radikal gruppe, der godt kan lide at diskutere, fremhæver den tidligere partiformand i videoen.