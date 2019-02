Alkohol og blankslidte dæk: To uheld på E20 fredag nat - spritbilist stak af

Der er ikke sket nogen personskade, men en hundepatrulje har været ude for at finde en spirituspåvirket mand.

To fynboer har været involveret i uheld på E20 natten til lørdag, hvor der har været alkohol og blankslidte dæk involveret.

Den ene - en mand - har måtte sande, at alkohol og bilkørsel er en ulovlig kombination, hvis promillen når over 0,5. Med for meget alkohol i blodet har han påkørt en anden bil og er blevet sigtet for spirituskørsel. Uheldet er sket på E20 ved Ejby klokken 01.35. Det fortæller vagtchefen hos Fyns Politi.

- Han kører slingrende i østlig retning og påkører en bil foran. Begge biler ender i nødsporet. Han er tydeligt påvirket af alkohol, siger Steen Nyland og beretter, at der ikke er sket noget med personerne, der har været involveret.

Den spirituspåvirkede mand vælger at tage benene på nakken og stikke af igennem buskads og videre over marken. Det får Fyns Politi til at komme med en hundepatrulje, der hurtigt får fundet manden ifølge vagtchefen.

- Han er derfor også blevet sigtet for at stikke af, siger Steen Nyland.