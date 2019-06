Alex Ahrendtsen efter katastrofevalg: Det ser ikke godt ud for mig

Dansk Folkepartis store navn i Odense, Alex Ahrendtsen, ser ikke lyst på sine muligheder for at fortsætte i Folketinget oven på partiets voldsomme tilbagegang ved valget, hvor det mistede to af dets fire fynske mandater.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, ser det ikke alt for godt ud for mine egne muligheder for at komme ind, siger han torsdag morgen.

Det tidligere medlem af byrådet i Odense var opstillet i Odense Syd-kredsen, og her opnåede partiet kun 6,6 procent af stemmerne.

- Så ved man godt, hvad klokken er slået, siger han.

- Jeg kan håbe på, at jeg har fået stemmer i andre kredse på Fyn, men når man ikke selv kan trække sin egen kreds, så kan man lige så godt forberede sig på et fravalg på det personlige plan også, siger Alex Ahrendtsen.

- Det mest sandsynlige er, at jeg ikke kommer ind. Det vil jeg være ked af, siger han.

Dansk Folkeparti fik en historisk tilbagegang i hele landet, hvor næsten 60 procent af stemmerne fra sidste valg forsvandt onsdag.

- Det var en afklapsning, en lussing - ja måske rettere et knytnæveslag. Jeg er overrasket, for jeg synes, at vi har leveret varen, og at vores politik er god, siger Alex Ahrendtsen.

Han vil endnu ikke tale om, hvad partiet har gjort forkert, eller hvordan det skal komme videre.

- Jeg vil ikke sige noget i dag. Skuffelsen skal på afstand, man må ikke lade den påvirke analysen, og desuden er det noget, vi vil tale om internt. Hvis jeg ikke kommer ind, er min mening desuden ligegyldig, mener Alex Ahrendtsen

Først når de personlige stemmer på Fyn tælles op i løbet af torsdagen, ved man, hvem der er valgt ind.