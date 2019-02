Afsløring: Tonsvis af farlig kemi er forsvundet sporløst efter konkurs

39 ton farlige kemikalier er tilsyneladende forsvundet, efter at virksomheden Printline A/S gik konkurs og efterlod ansvaret for kemikalierne til udlejeren af ejendommen i Seden. Udlejeren har trods gentagne opfordringer ikke udleveret dokumentation for bortskaffelsen til Odense Kommune.

Hvor er 39 ton farlige kemikalier blevet af? Det spørgsmål står tilbage, efter at Fyens Stiftstidende i den seneste måned har gravet i, hvad der er sket med de mange ton kemikalier, som blev efterladt i en erhvervsejendom på Nordbirkvej i Seden, efter at virksomheden Printline A/S gik konkurs i 2016. Fallitboet efterlod i foråret 2017 kemien - og regningen på flere hundrede tusinder kroner for at bortskaffe det - til Seden Ejendomsinvest ApS, der ejer bygningen i Seden. Knap to år efter er mængden af kemikalier faldet fra 78 ton til 31 ton, men virksomhedens direktør og medejer, Torben Brandt Rasmussen, har trods flere opfordringer fra Odense Kommune kun leveret dokumentation for, at omkring otte ton kemikalier er blevet bortskaffet korrekt. Som situationen er i dag, mangler der altså dokumentation for, at 39 ton kemikalier er blevet bortskaffet og destrueret miljømæssigt forsvarligt. Det viser Fyens Stiftstidendes kulegravning af sagen, som vækker bekymring hos flere eksperter i kemi. - Det virker påfaldende, hvis man ikke kan give en forklaring på, hvor 39 ton kemi er, siger Carl Th. Pedersen, kemiker og lektor emeritus fra Syddansk Universitet, hvor han også var rektor i perioden 1983-1993.

Seden Ejendomsinvest har lejet erhvervsbygningerne ud til virksomheden Årslev Entreprenørforretning. Foto: Michael Bager

39 ton mangler De mange ton kemikalier blev efter Printlines konkurs overladt til kuratorerne fra Focus Advokater, som i foråret 2017 fik de førende eksperter fra Fortum A/S i Nyborg - tidligere kendt som Kommunekemi - til at udarbejde en liste over kemikalierne. Listen viste, at der alt i alt var 78 ton kemikalier i produktionsmaskinerne og på kemilageret - deriblandt stærke koncentrationer af salpetersyre og svovlsyre, som kan være farlige, hvis de ikke bliver håndteret korrekt. Ifølge kurator Flemming Hartvig Pedersen lykkedes det ikke konkursboet at sælge nogle af kemikalierne, men kun nogle af maskinerne, som indeholdte en ganske lille mængde kemikalier. Da kuratoren afleverede nøglerne til erhvervsbygningen på Nordbirkvej til udlejeren Seden Ejendomsinvest, overdrog han altså samtidigt ansvaret for 78 ton kemikalier, som enten skulle sælges eller destrueres miljømæssigt korrekt. Siden lykkedes det Seden Ejendomsinvest at sælge omkring otte ton kemikalier til en virksomhed i Horsens. Det er der dokumentation for. Men da der ifølge virksomhedens egen opgørelse i dag blot er 31 ton kemikalier tilbage på adressen, skal Seden Ejendomsinvest altså gerne have dokumentation for, hvor de sidste 39 ton kemikalier er blevet af.

Computer blev væk Odense Kommune har som tilsynsmyndighed flere gange understreget kravet om dokumentation for alle de kemikalier, som Seden Ejendomsinvest bortskaffede. Det skete første gang i forbindelse med, at ejendomsselskabet fik ansvaret for kemikalierne i foråret 2017. "Der gøres opmærksom på, at der vil blive krævet dokumentation for, at den kemi der håndteres, bliver bortskaffet miljømæssigt forsvarligt enten til godkendt affaldsbehandler og for de nye produkter, dokumentation for salg/bortgivelse", skrev Odense Kommune i en mail den 27. april 2017. Men trods gentagne opfordringer fra Odense Kommune - senest i januar i år - har virksomheden altså foreløbig kun kunnet gøre rede for salget af otte ton kemikalier, fremgår det af de dokumenter, avisen har fået aktindsigt i. Kommunen har ligeledes flere gange bedt om dokumentation for, at grænseværdierne for kemikalier i udledningen af spildevand til kloakken holder sig inden for de tilladte grænser. Grænseværdierne er overholdt, har virksomheden meldt tilbage, men kan heller her levere dokumentation for, at det rent faktisk er tilfældet. Ifølge virksomheden har analyseprøverne ligget på en computer, som nu er væk.

Kommunen: En alvorlig sag Direktør for Seden Ejendomsinvest, Torben Brandt Rasmussen, peger på, at Odense Kommune har fået dokumentation for de kemikalier, der er forsvundet fra Nordbirkvej. Det billede genkender man dog ikke i Odense Kommune. Her bekræfter kontorchef i Industri og Klima, Christopher Mammen Rau, at man kun har modtaget dokumentation for salget af otte ton kemikalier. - Vi har udelukkende modtaget dokumentation for bortskaffelse af cirka otte ton kemi, som er afhændet til et firma i Horsens. Dokumentation for håndtering af de 39 tons, som I har opgjort, har vi ikke modtaget nogen dokumentation for, siger Christopher Mammen Rau, der understreger, at Seden Ejendomsinvest er forpligtet til at kunne dokumentere bortskaffelsen af kemikalierne. Hvor alvorligt er det her? - Vi ser på det med stor alvor, da ejeren er blevet oplyst om, hvordan han skal håndtere kemikalierne og hvordan korrekt bortskaffelse skal ske, og at der skal foreligge dokumentation herfor, siger Christopher Mammen Rau, der nu vil få sagen gennemgået til bunds, før man tager beslutning om, hvad næste skridt skal være.