En af de tiltalte - MH - havde under en afhøring fortalt flere ting omkring den 1. oktober 2017 - dagen for Kølstrup-overfaldet. Han trak det tilbage dagen efter. Aflytninger løftede torsdag sløret, hvad det kan skyldes.

Vidneafhøringer og lydoptagelser med aflytninger af flere samtaler mellem nogle af de 15 tiltalte fyldte retssalen torsdag under endnu en dag af Kølstrup-sagen. De fleste samtaler med MH som omdrejningspunkt.

Han var næsten lige blevet løsladt og ringede til flere af sine venner for at fortælle om det. Hans lejlighed var blevet ransaget, og han var anholdt for blandt andet 50 gram hash. Men politiet var mere interesseret i at høre om overfaldet den 1. oktober 2017 - særligt skyderiet. Det forklarede MH til en ven med beskeden om, at han havde aflagt afhøring på bånd for ikke at blive varetægtsfængslet.

I retten var det tidligere kommet frem, at han under afhøringen havde sagt flere ting, der støttede kronvidnets SC forklaring til politiet - en forklaring, der bandt flere af de tiltalte til overfaldet. Han trak det dog tilbage dagen efter.

En beslutning, som aflytningerne efterlod et indtryk af, opstod efter et møde efter løsladelsen mellem MH og en anden tiltalt - AK.

- Det, som du fortalte mig i går, tog jeg ind og sagde. Det der, som ham der sagde, at jeg skulle tage ind og sige, det gjorde jeg. Det der med, at der ikke er hold i det, panserne har skrevet. At jeg blev presset til det, sagde MH på optagelsen.

Fra MH's stemme kunne det også høres, at han ikke befandt sig hjemme hos sig selv.

- Fordi jeg er bange efter i går, forklarede han til AK på optagelsen.