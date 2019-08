Aflastning i Bogense: Ambulance Syd vil lette presset på Odense-reddere

Ambulance Syd lægger op til at bruge ambulancestationen i Bogense som aflastning for redderne i Odense, hvor arbejdspresset er blev for højt. Ifølge fællestillidsmand Fritz Kjær har oplægget fået en blandet modtagelse blandt redderne.

- Redderne er hårdt sat for inde i Odense og belastningen er kun gået én vej. Derfor har vi bedt medarbejderne om at kigge på, hvordan man kan lave en udveksling, så Bogense kan bruges som en slags aflastningsstation. Det er sådan, at belastningen i Bogense er på 43 procent, hvor døgnvagterne i Odense ligger på 83 procent. Det vil med andre ord sige, at der er den halve belastning i Bogense i forhold til Odense, siger Steen Christensen, der samtidigt ser det som en fordel, at Bogense-redderne kommer mere i spil, når de også skal arbejde i Odense.

Direktør for Ambulance Syd, Steen Christensen, understreger, at der ikke bliver ændret på beredskaberne på Bogense-stationen, men at der udelukkende er tale om en ordning, der gerne skal lette presset på Odense-redderne.

Netop de to stationer hører til blandt de stationer på Fyn, hvor man har henholdsvis mest og mindst travlt i løbet af en arbejdsdag. Ambulance Syd lægger derfor op til at overføre otte redderes ansættelsesforhold fra Bogense til Odense, og i stedet etablere et rotationsprincip, hvor Bogense-stationen vil fungere som en form for aflastning.

- Jeg har nogle kollegaer i Bogense, som er meget kede af denne her ordningen. Det kan jeg godt forstå. Jeg har også nogle kollegaer i Odense, hvor langt de fleste er rigtig glade for det. Det kan jeg også godt forstå. Min rolle er så at få det til at gøre mindst muligt ondt, siger Fritz Kjær.

Fællestillidsmand Fritz Kjær kan som udgangspunkt godt se fornuften i at udligne belastningen mellem redderne, men peger dog på, at ordningen er blevet modtaget meget forskelligt på stationerne i Odense og Bogense.

Konkret vil ordningen betyde, at de 8 reddere i Bogense samles med de 16 reddere i Odense, og at de alle vil skulle køre ambulance i det nordfynske i en tredjedel af deres arbejdstid.

Tæt på smertegrænsen

Reddernes medarbejderudvalg skal drøfte ledelsens oplæg på et møde torsdag.

Derefter følger en forhandling om, hvordan redderne skal kompenseres for ændringen, der blandt andet vil betyde, at mange af redderne skal køre længere til deres arbejdsplads.

Det nye rotationsprincip ændrer dog ikke på, at arbejdspresset på stationen i Odense nærmer sig en smertegrænse, vurderer Fritz Kjær.

- Jeg kunne selvfølgelig rigtig godt tænke mig, at man også kiggede på at få flere beredskaber til Odense. Vi er lige blevet opnormeret med en dagsambulance, men redderne har stadigvæk rigtig travlt. Vi kan blandt andet se det på, at redderne ofte får afbrudt deres pauser. Det er en klar indikator på, at man ikke er dækket godt nok ind, siger Fritz Kjær.

Steen Christensen anerkender, at arbejdspresset i Odense i hvert fald ikke må blive ved med at stige.

- Som tommelfingerregel siger man, at et døgnberedskab helst ikke må komme over 90 procent i belastning. Og når vi har en gennemsnitlig belastningsgrad på 83 procent i Odense, betyder det, at vi har mange dage, hvor belastningen er væsentligt over 90 procent. Det går lige, som det er i dag, men belastningen i Odense må helst ikke blive ved med at stige, siger Steen Christensen, der peger på, at den nye dagsambulance også gerne skal hjælpe på situationen i Odense.

- Den vil helt klart også tage noget af presset på Odense. Så samlet set er min vurdering, at vi vil have en solid løsning, der vil holde længe, hvis vi får indført rotationsordningen, siger han.

Steen Christensen peger på, at det kan blive aktuelt at udbrede rotationsprincippet til flere stationer, hvis det kan hjælpe med at udligne arbejdspresset mellem stationerne på Fyn:

- Hvis det viser sig at være en succes, ville det da være dumt, hvis vi ikke kiggede på, om man kunne indføre en lignende ordning andre steder. I den forbindelse hører det med til historien, at stationen i Dalum er ligeså højt belastet som stationen i Odense C, siger han.