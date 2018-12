Advokatformand: Chikanesag er med til at definere, hvad politikere bør kunne tåle

Ifølge formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg Karoline Normann er Ania Johansens chikanedom afgørende for fremtidig praksis i retten.

Paragraffen sikrer, at personer ikke kun kan straffes for at true eller overfalde offentligt ansatte, men også for at forfølge eller krænke dem i deres hverv.

Ania Johansen er dømt efter straffelovens paragraf 119a, som er en relativt ny paragraf. Den blev vedtaget i Folketinget i slutningen af december 2016 som et led i den såkaldte respektpakke, der har til formål at sikre offentligt ansatte yderligere mod det, daværende justitsminister Søren Pind blandt andet har kaldt for "pøbeladfærd".

Omdrejningspunktet i sagen om Ania Johansen, der er idømt et års fængsel for chikane, trusler, falske anklager og overtrædelse af tilhold , har været hendes massive og krænkende kontakt til offentligt ansatte, herunder rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Susanne Crawley (R).

En af de første sager

Ifølge Karoline Normann, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, er Ania Johansens sag en af landets første paragraf 119a-sager. Det betyder, at Retten i Odense har haft meget få lignende sager at læne sig op ad ved domsafsigelsen.

- Det er altid interessant at have en af de første sager med en ny paragraf. Det er ikke nødvendigvis fordelagtigt eller en født ulempe for tiltalte, for der er et større råderum for alle parter til at påvirke processen, modsat sager om for eksempel knytnæveslag, forklarer Karoline Normann.

Hun vil ikke udtale sig konkret om Ania Johansens sag, men påpeger, at den er et væsentligt led i at få lagt fast, hvilken opførsel blandt andet politi- og fængselsbetjente og politikere bør og ikke bør kunne tåle fra borgerne.

- Det er jo det, man har set frem til at få afdækket, ikke kun i bemærkningerne til loven, men også i domstolenes praksis, siger hun.