Advarer boligejere: Pas på farlig rottebakterie i vandet

De seneste dage har adskillige danskere oplevet skybrud, og de steder, hvor regnen har presset vand op af kloakkerne, er der god grund til at passe på. For vandet kan være inficeret af en farlig rottebakterie.

Fyn: Hvis du har fået vand i kælderen eller skal gennem et oversvømmet område efter et skybrud, skal du sørge for at beskytte din hud og vaske hænderne grundigt bagefter. Det er rådet fra Dansk Byggeri efter flere dages kraftige regnskyl over Danmark.

Regnen kan presse kloakvand op i kældre, og det er ikke uden risiko at gå i gang med at fjerne vandet, siger Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri. Foruden bakterier fra menneskelige affaldsprodukter kan vandet indeholde bakterier, som forårsager den potentielt livsfarlige sygdom Weils sygdom.

- Hvis du kommer i kontakt med vand, som indeholder urin fra inficerede rotter, kan du blive smittet med sygdommen gennem selv de mindste sår og rifter. Så man skal være ekstra påpasselig, hvis man går ned i sin kælder efter et skybrud, siger Mette Møller Nielsen.