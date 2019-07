AMU-Fyn: Vi siger altid ja til at hjælpe til med udviklingen

Hvordan startede jeres samarbejde med TUR omkring VR-spillet?

- TUR henvendte sig til os for et års tid tiden og spurgte, om vi ville være med i projektet. Jeg takkede ja og satte mine lærere til rådighed. Her mødtes de et par gange herude med tegninger på gulvet og gennemgik sammen alt, der var vigtigt, som dette program skulle kunne. TUR er ikke lastbilchauffører, så de havde brug for at kunne sparre med os for at få skabt den rigtige oplevelse. Det har været en lang proces.

Hvorfor valgte I at gå med i udviklingen af konceptet her?

- Vi siger altid ja til at hjælpe til med udviklingen inden for vores fag. Lige så snart der er det mindste, bare vi kan se en form for progression, er det vores pligt at hjælpe, hvor vi kan. Det er AMU-Fyns indstilling.

Hvordan vil du vurdere spillets værdi efter en måneds tid med spillet som del af jeres undervisningstilbud?

- Hvis underviseren synes, at det her rykker kursisterne mere end andet, har de fri ret til at bruge spillet eller lade være. De kan tage alle de undervisningsmidler i brug, som de har til rådighed. Alt der kan fremme forståelsen og hurtigheden af læringen, står jeg inde for. Vi har set, at morer man sig sammen og griner i undervisningen, så sætter det sig meget bedre.

Det er vel ikke alle, der har taget lige så godt i mod VR-spillet?

- Vi havde et ældre hold kursister, hvor den første, der fik brillerne på, fik det dårligt. Jeg tror, at hans holdning påvirkede de andres oplevelse af spillet, inden de fik brillerne på. Jeg tror, man skal have en god indstilling til det som lærer. De har virkelig ansvaret for at aktivere kursisterne. Det er dog lettere at overbevise de yngre kursister, hvor teknologien ikke er lige så fremmed.

Hvad er det største problem i forhold til højresvingsulykker?

- Det er primært udenlandske chauffører, der er skyld i højresvingsulykker. De siger altid, at det sværeste ved at køre i Danmark er alle de mange cyklister. De danske chauffører er vant til, at der er mange cyklister.

Hvad kan man ellers gøre i kampen mod højresvingsulykker?

- Det vigtigste er den fortsatte dialog. Antallet af højresvingsulykkerne er overvejende nedadgående, men vi skal fortsat gøre alt, hvad vi kan. Vi fokuserer altid på at gøre alt for at sikre bedre trafiksikkerhed. Med elløbehjulene som ny spiller i byen samt de stadigt hurtigere elcykler skal udviklingen altid følges med forebyggelse.