Ældresagen og FOA: - Der mangler aflastningspladser i Odense

Når Hjallese Plejecenter lukkes den 1. juli, skal ejendommen sælges. Flere parter efterspørger, at man omdanner plejecentret til et rehabiliterende tilbud, men det afviser kommunen.

- Hvis vi havde haft behov for flere aflastningspladser, havde vi naturligvis kigget på det. Men det har vi ikke afsondret, for vi har ikke behov for de boliger, siger Ældre- og Handicapchef i Odense Kommune, Kim Bøg-Jensen.

Både FOA og tillidsrepræsentant på Hjallese Plejecenter Lone Ahlf har i Fyens Stiftstidende udtrykt ønske om at omdanne det lukningstruede Hjallese Plejecenter til et rehabiliterende tilbud. Det afviser Odense Kommune imidlertid.

Både FOA og Ældresagen mener, at der er behov for flere aflastningspladser i Odense Kommune. Behovet for rehabilitering vil nemlig kun blive større i fremtiden, hvor der i løbet af de næste 10 år på landsplan bliver 150.000 flere borgere over 80 år.

Ikke imponerende

I Aalborg Kommune, der i størrelse minder meget om Odense, har man 106 aflastningspladser, mens man i Odense har 64. Og det er Per Tostenæs, konsulent i Ældresagen, ikke imponeret af.

- Der er ingen tvivl om, at i takt med, at vi bliver flere ældre, stiger behovet for aflastningspladser også, siger han og tilføjer:

- Det er ikke et imponerende antal aflastningspladser, man har i Odense.

Konsekvenserne ved, at visitationskravene bliver højere, kan ifølge Per Tostenæs være, at borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset, ikke får den fornødne hjælp og genoptræning efter indlæggelse. Han påpeger også, at konsekvenserne for de pårørende kan være vidtrækkende. Især pårørende til demente er pressede i hverdagen, og hvis de ikke indimellem bliver aflastet, risikerer man, at de raske pårørende også bliver syge.

Per Tostenæs peger på, at når antallet af aflastningspladser ikke stiger i takt med demografien, vil visitationen til en aflastningsplads være mindre rundhåndet.

- Vi har haft tidspunkter, for eksempel i efteråret, hvor vi i flere måneder har haft ledige pladser. Det er et område, der svinger lidt, men det fortæller mig, at vi ligger i det leje, der er passende, siger Odense Kommunes Ældre- og Handicapchef Kim Bøg-Jensen.

Men hvordan forklarer det, at der sidder en del pårørende med en markant anden oplevelse?

- Jeg er da godt klar over, at der kan godt være en uoverensstemmelse mellem, hvad man som borger synes er rigtigt, og hvad visitationen afgør, og at det kan skabe frustration.