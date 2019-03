De praktiserende lægers organisation, PLO, vil have politikerne til at skabe bedre betingelser for de ældre læger, så de kan blive i faget og afhjælpe lægemanglen.

- Det havde jo været smartere, hvis den her læge i stedet kunne fungere på halv kraft og varetage eksempelvis 1200 patienter, end at der mangler en læge til 1600, siger hun.

En analyse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i 2018 viste, at cirka 10 procent af de praktiserende læger er over 65 år.Praktiserende Lægers Organisation har stillet forskellige forslag til at fastholde de ældre praktiserende læger: Fritagelse for eller ekstra hjælp til at implementere konkrete nye opgave. Nedsat patientantal og mere fleksible rammer for at ansætte læger eller etablere generationsskifteordninger/delepraksis. Økonomisk hjælp til vikarer og ekstra personale.

Hårdt brug for dem

Hun mener, at de seniorvenlige ordninger ofte ikke bliver til noget, enten fordi regionerne ikke vil have dem, eller fordi der står juridiske og organisatoriske ting i vejen for dem. Derfor gælder det om at få politikerne i Folketinget til at sætte nogle bedre rammevilkår.

- Vi har rigtig mange ældre læger, og vi har hårdt brug for dem. Ellers er der mange danskere, der ikke adgang til den praktiserende læge, hele sundhedsystemet bygget op om, siger Gunver Lillevang.

Selv er hun ikke engang fyldt 50 år og tænker allerede, at hun ikke kan holde til at arbejde i samme tempo resten af sit arbejdsliv.

Patienter udskrives hurtigere fra sygehusene til egen læge, og deres lidelser er mere komplekse. Men antallet af praktiserende læger er ikke fulgt med opgaverne.

En arbejdsuge på 49 timer i snit for praktiserende læger er for meget, mener Gunver Lillevang. Det handler ikke om, at de ældre læger er blevet dårligere til at gøre deres arbejde. Tværtimod.

- Folk ikke har tid til til at gå på toilettet eller hente en kop kaffe, hvis de skal nå alle deres patienter. De bliver slidt op. Jeg har set folk i 40'erne sælge deres praksis. Samfundsmæssigt er det dumt at skræmme folk væk, siger Gunver Lillevang.