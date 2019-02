Ældre Sagen om kommunal hjemmehjælp efter konkurs: Det er blevet bedre, men der er problemer

- Ældre Sagens generelle indtryk, efter at der er blevet strammet op på reglerne, er, at der har været færre konkurser. Og kommunerne er forpligtet til at udarbejde og følge en beredskabsplan. Det er vores indtryk, at det har gjort, at der er kommet større sikkerhed for borgerne.

Sådan fortæller Per Tostenæs, seniorkonsulent hos Ældre Sagen, om kommunernes indsatser, når de skal overtage hjemmehjælpen fra et privat hjemmehjælpsfirma, der er gået konkurs. Men den positive udvikling er ikke ensbetydende med, at det altid kører helt optimalt.

Det har 30-årige Michelle Børresen fra Odense for nylig oplevet. Hun modtager hjælp fire gange om dagen til blandt andet mad og personlig pleje. I forbindelse med Odense Kommunes overtagelse af plejen efter firmaet Hjælp til Hjemmets konkurs har hun blandt andet oplevet, at hjemmehjælpen er kommet på tidspunkter, der ikke har været en del af aftalen. Ifølge Børresen har hun både oplevet, at hjælpen kommer for sent og for tidligt.

Hendes oplevelser bliver genkendt af seniorkonsulent Per Tostenæs.

- Dermed ikke sagt, at der ikke er problemstillinger. Selv om sikkerheden er styrket, opleves der konkrete problemer, som dem, du nævner (Michelles oplevelser, red.), siger Per Tostenæs og tilføjer:

Ifølge Per Tostenæs er det afgørende, at kommunerne sikrer, at borgerne fortsat modtager den hjælp, de har behov for, så man undgår, at borgerne havner i en utryg situation efter en konkurs.

- Når et firma går konkurs, er det afgørende vigtigt, at kommunen gør alt for at skabe størst mulig tryghed, siger han.