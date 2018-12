Årets største rejsedag: Nu er motorvejen helt åben igen

Seks timer var Fynske Motorvej helt eller delvist lukket efter at lastbil med flasker, dåser og juice væltede. Klokken 18 er motorvejen genåbnet i begge retninger.

Det tog ret præcist seks timer at få ryddet op, efter at en væltet lastbil på Fynske Motorvej på Østfyn anden juledag gav store trafikale problemer.

Lige omkring klokken 18 kunne Fyns Politi oplyse, at alle spor i begge retninger nu atter er åbne for trafik. Efter at der eftermiddagen igennem var skabt lange køer kan det alligevel tage lidt tid, før trafikken helt er normaliseret. Nu er det dog ikke den væltede lastbil, som giver problemer, eftersom den og lasten er fjernet fra kørebanerne.

Uheldet skete ved middagstid på strækningen fra Knudshoved mod Odense mellem afkørsel 46 Nyborg V og rasteplads Rønninge Nord, hvor lastbilen fyldt med drikkevarer væltede. Årsagen er endnu ukendt, og chaufføren kom lettere til skade.

Det gav hele eftermiddagen lange køer i begge retninger. I første omgang var indsatsen koncentreret om at få samlet knuste flasker og dåser med fortrinsvis sodavand og juicekartoner op fra kørebanen. Det gav en slibrig, fedtet overflade, som kunne være trafikfarlig.

Efter at det arbejde var afsluttet skulle lastbilen rejses op, og det var det, der ifølge vagtchef Kenneth Taanquist gav korterevarende lukninger af motorvejen.

- Når man får rejst en lastbil kommer der altid nogle efterfølgende ting, ingen har kunnet forudsige. Det kan f.eks. være hydraulikolie, som er løbet ud på kørebanen og som skal suges op. Så bedst, som man tror, at noget vil tage én time tager det pludselig to timer, siger vagtchefen.