Årets læser-magneter: Her er de 10 mest læste artikler på Fyens.dk i 2018

9. Mand sprang ind til løverne

Iført cowboyshorts og med bar overkrop sprang en mand en søndag i juni pludselig ind til løverne for øjnene af chokerede gæster.

Manden kravlede over et hegn og var dermed kun adskilt fra løverne af ét andet hegn, som han kravlede op i for at kaste pølser ind til de store kattedyr, der sprang op ad hegnet.

Senere fandt politiet via tip frem til manden, der er 33 år og fra København. Han indrømmede endda at have været inde ved løverne også i slutningen af juni og blev derfor tiltalt for to tilfælde af ulovlig indtrængen.

- Én ting er, at manden selv kunne komme til skade. Det er man ligesom selv ude om, hvis man kravler op i løvernes indhegning. Men jeg tænker især på alle de vidner og gæster, der kunne have set noget skrækkeligt, lød det fra Nina Collatz Christensen fra Odense Zoo.

Den 33-årige mand slap med en advarsel under sagen ved Retten i Odense den 29. november, hvor der ellers var lagt op til en bødestraf for ulovlig indtrængen.

Artiklen om turen ind til løverne er nummer ni på listen over de mest læste i 2018.