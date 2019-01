Årets Fynbo: Hæder til de gode historier fra udkanten

Chefredaktør Poul Kjærgaard holdt den indledende festtale. Han havde allieret sig med både læger og præst, i fald talen skulle blive så kedelig, at nogen faldt om. Men det var den nu ikke. Og den handlede - også - om, hvordan vi som avis bestræber på at fortælle de gode historier så godt som muligt. Foto: Michael Bager

Fem var nomineret, men kun én kunne blive Årets Fynbo. Alle fem har det til fælles, at de viser, der er liv og energi i alskens periferier.

Fyn er fyldt med gode historier. Bag historierne gemmer der sig mennesker, kendte og mindre kendte. Bag historierne gemmer der sig mennesker, som vil gøre en forskel. For deres nærmiljø, for verden eller for alt indimellem. Det er disse mennesker, vi som medie gerne vil beskæftige os med. Vi vil fortælle deres gode historier, og en gang om året vil vi hædre dem. Ét af disse mennesker løb med de største overskrifter og kan kalde sig Årets Fynbo. 71 andre var blevet indstillet af ganske almindelige fynboer som et tegn på, at deres indsats er værdsat. Fem af de indstillede var blevet nomineret til den traditionsrige titel som Årets Fynbo. Og på sin vis fortæller de alle på hver deres måde en historie om udkanter. Om ikke bare at finde sig i at få den noget tvivlsomme etikette, udkant, klistret på. Men om at tro på og vise, at der er liv og energi i alskens periferier.

De fem nominerede Filmmanden Bo Damgaard blev lørdag hædret med titlen som Årets Fynbo.Nomineret var også:



Den odenseanske musiker og eventmager Ras Bolding.



Den odenseanske tv-mand Niels Henrik "Niller" Madsen.



Den svendborgensiske forfatter Josefine Ottesen.



Direktøren for Søby Værft på Ærø, Roar Falkenberg.

Niels Henrik "Niller" Madsen blev ikke Årets Fynbo. Men han var nu stolt alligevel. Foto: Michael Bager

På den fjerne ø Rent geografisk repræsenterer Roar Falkenberg den yderste udkant. I den lille by Søby på den fjerne ø Ærø, holder han stædigt liv i byens skibsværft. Liv og 80 arbejdspladser, som betyder alverden for en by af Søbys størrelse og for Ærø som sådan. En god historie og en indstilling værd. Geografisk er Svendborg naturligvis knap så meget udkant som Søby ovre på Ærø. Svendborg har ofte været berømmet for et i forhold til byens størrelse usædvanligt rigt kulturliv. Men der er altid plads til mere, og det har forfatteren Josefine Ottesen skabt basis for ved at forvandle den bygning, Frelsens Hær tidligere brugte, til et forsamlingshus. Historien om Ottesen er også en historie om en forfatter, der har bevæget sig fra kult og udkant og ind i det rum, hvor bøgerne sælger. Og nu betaler hun tilbage ved at bekoste et forsamlingshus. En god historie og en indstilling værd.

Årtiers Årets Fynbo sat op på væggen. Det er en perlerække af gode historier . Foto: Michael Bager

I Odenses udkant Hvis der er noget på Fyn, som ikke er udkant, er det Odense. Men kig nu alligevel nærmere på de to nominerede fra den fynske hovedstad: Ras og Niller - med efternavnene Bolding og Madsen. Ras Bolding er Odenses subkulturers Peter Pan. Enhver odenseaner med øjne i hovedet må på et eller andet tidspunkt have set Bolding skridte gennem byen i læder og lilla hår. I hans tilfælde skal udkant forstås som en niche fjernt fra det pladderpopulære. En niche hvorfra Bolding med stædighed har skabt koncerter og events med internationalt udsyn. En god historie og en indstilling værd. Niller, som sjældent bruger efternavnet Madsen, er mildt skrevet knap så iøjnefaldende i tøj- og hårstil. Men også han er synlig, også han er niche, også han er udkant. Her handler det bare om lokal-tv som med rød politisk glød dækker stort og småt i byen. Det lokale engagement er enormt - seertallene måske knap så store. Men det blev jo Bo Damgaard, og ikke de fire ovennævnte, som fik den endegyldige hæder. Og han er jo sådan set også en historie om at give pokker i at blive kaldt udkant, for hvem havde lige troet, at vor fynske ø skulle blive et mekka for filmskabere?

Epilog Niller får af og til at vide, at han altid ser så sur ud. Men han er en lun mand. På vej hjem fra festen sagde tv-manden fra "Odense ser rødt" med glimt i øjet: - Det er jo fantastisk, at en borgerlig avis som jeres vil nominere et rødt svin som mig til Årets Fynbo. Og så tilføjede han: - Jeg er stolt af det. Jeg er en stolt lokalpatriot, der gerne fortæller de gode historier, ligesom I gør på avisen.