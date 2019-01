Årets Fynbo: Festen for de gode historier

Der var masser af gode historier, da Årets Fynbo blev kåret. Til dem hører der også gode billeder.

Lørdag stod Fyens Stiftstidendes mediehus på Banegårdspladsen i Odense i Årets Fynbos tegn. Fællessang, taler og en kåring af filmmanden Bo Damgaard som Årets Fynbo var højdepunkterne, inden en velbesøgt og -smagende buffet blev den store attraktion. Sammen med hygge, smalltalk og netværksskabelse. Der ligger mange gode historier bag de nominerede, og der blev fortalt mange gode historier til receptionen i mediehuset. Michael Bager var manden med kameraet, og her kan I gå på opdagelse i de mange billeder fra den festlige dag,

Årets Fynbo blev lørdag hædret ved et festligt arrangement på Fyens Stiftstidende mediehus i Odense. Prisen gik til den netop afgåede direktør for Filmfyn, Bo Damgaard, som blev hædret for at have hævet fynboernes selvforståelse. Her modtager han et bevis på hædren af Fyens Stiftstidendes chefredaktør, Poul Kjærgaard. Foto: Michael Bager

Bente Sonne havde igen i år lavet det store fad, som Bo Damgaard modtog i forbindelse med kåringen til Årets Fynbo.

Kindkys til Bo Damgaard fra filmfestivalchef Birgitte Weinberger, som er del af udvælgelseskomitéen. Foto: Michael Bager

Dagens fællessang var "I Danmark er jeg født". Foto: Michael Bager

En god buffet er naturligvis del af sådan en festlig dag. Foto: Michael Bager

Museumsinspektør Mette Thøgersen, Nyborg Slot. Foto: Michael Bager

Årets Fynbo, Bo Damgaard, holder takketale. Foto: Michael Bager

Teaterinstruktør Carsten Friis udvekslede gode historier med minister Lars Christian Lilleholt. Foto: Michael Bager

Bo Damgaard holder takketale. Foto: Michael Bager

Majken Jaussi fra Spis! Odense Food Festival. Foto: Michael Bager

Afdelingschef Ellen Drost, Odense Kommune hilser på Lars Christian Lilleholt. Foto: Michael Bager

Årets Fynbo Bo Damgaard og Jysk Fynske Mediers administrerende direktør Jesper Rosener. Foto: Michael Bager

Fyens Stiftstidendes chefredaktør Poul Kjærgaard er klar til at overrække de synlige beviser på hæderen til Bo Damgaard. Foto: Michael Bager

Fyens Stiftstidendes tidligere chefredaktør Egon Tøttrup kiggede forbi. Foto: Michael Bager

Jørn Bonnesen skulle hurtigt videre for at følge Odenses Håndboldkvinder. Foto: Michael Bager

Bo Damgaard holder takketale. Foto: Michael Bager

Simon Møberg Torp (tv), dekan ved Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet, er ny mand i dommerkomitéen, når der næste gang skal findes en Årets Fynbo. Foto: Michael Bager

Fynsk presse og politi i intens samtale: Politidirektør Arne Gram og redaktionschef Jørgen Volmer. Foto: Michael Bager

Chefredaktør Poul Kjærgaard holdt den indledende tale. Foto: Michael Bager

Gert Eg, bestyrelsesformand i Jysk Fynske Medier. Foto: Michael Bager

Teater- og H.C. Andersen-manden Torben Iversen har selv prøvet virakken omkring at blive Årets Fynbo. Det var i 2004. Foto: Michael Bager

Kunstneren Jens Galschiøt var på plads for at bakke op om naboen "Niller" Madsen, der ikke blev Årets Fynbo, men var glad endda. Foto: Michael Bager

Teaterinstruktør Carsten Friis i et lattermildt øjeblik. Foto: Michael Bager

Bo Damgaard glæder sig over hæderen sammen med professor og centerleder Johs. Nørregaard Frandsen og folketingsmedlem Alex Ahrendtsen. Foto: Michael Bager

Revydirektør Lars Arvad i teatersnak med Carsten Friis. Foto: Michael Bager

Johs. Nørregaard Frandsen og Alex Ahrendtsen i en samtale, der godt kan have handlet om H.C. Andersen. Foto: Michael Bager

Glæde hos Årets Fynbo, Bo Damgaard. Foto: Michael Bager

Jens Galschiøt og hans nominerede tv-nabo "Niller" Madsen (th). Foto: Michael Bager

Majken Jaussi, fra Spis Odense. Foto: Michael Bager

Årets Fynbo Bo Damgaard og chefredaktør på Fyens Stiftstidende, Poul Kjærgaard. Foto: Michael Bager

Chefredaktør Poul Kjærgaard holdt den indledende tale. Foto: Michael Bager

Professor Mogens N. Pedersen og Birgit Petersen. Foto: Michael Bager

Kirsten Ahlmann og tidligere chefredaktør Egon Tøttrup var på hjemmebane. Foto: Michael Bager

Tage Koed Madsen, Syddansk Universitet. Foto: Michael Bager

Revydirektør Lars Arvad og minister Lars Chr. Lilleholt udveksler slanketips. Foto: Michael Bager

Et kig på billederne af de tidligere vindere. Foto: Michael Bager

Teater- og HCA-manden Torben Iversen har selv prøvet at blive Årets Fynbo. Det var i 2004. Foto: Michael Bager

Filmfestivalchef Birgitte Weinberger i samtale med dekan Simon Møberg Torp. Foto: Michael Bager

To tidligere vindere af Årets Fuynbo-titlen, som har det til fælles, at de arbejder med børn, der er glade for at optræde. Torben Iversen og Cirkus Flik-Flaks Tommy Hardam. Foto: Michael Bager

Chefen for Rosengårdcentret Casper Bach Andersen var debutant som gæst ved Årets Fynbo-festlighederne. Her i samtale med administrerende direktør for STEP, Richard Wraae. Det KAN have handlet om annoncering. Foto: Michael Bager

Tv-manden "Niller" Madsen (i midten) var nomineret, men han kom nu ikke til at se rødt, fordi han ikke vandt titlen. Foto: Michael Bager

Bo Damgaard holder takketale. Foto: Michael Bager