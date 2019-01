Åbne meldinger fra både V og S: Fynske borgmestre er klar til en DF-regering

- Jeg er medlem af et parti, der anerkender det internationale samfund - herunder EU - og som samtidig ønsker lokal selvstyre også i fremtiden. Jeg synes, det er en god idé at samarbejde med alle partier, der kan skrive under på de samme værdier, siger Assens-borgmesteren.

Det samme mener partifællen Søren Steen Andersen fra Assens Kommune, der dog ligger vægt på, at enighed er afgørende i et eventuelt regeringssamarbejde:

- DF er jo allerede en del af det parlamentariske grundlag i dag, og på de fleste punkter fungerer det godt. Der er nogle uenigheder i forhold til EU-politikken, men generelt vil jeg ikke have noget problem med, at DF var en del af en Venstre-ledet regering, hvis statsministeren vurderer, at det er det bedste, siger Morten Andersen.

- Det vigtigste for mig er, at Venstre fortsætter i regeringen. Hvis Dansk Folkeparti vil være med, så hilser jeg det velkommen, så længe der bliver ført borgerlig-liberal politik, siger borgmesteren i Nyborg Kommune, Kenneth Muus (V).

Torsdag aften vil borgerne kunne møde de fynske folketingskandidater for Dansk Folkeparti på Fangel Kro. Og disse kommer muligvis til at spille en endnu større rolle i dansk politik end tidligere. DF har nemlig været noget kryptisk med deres udmeldinger i forhold til en eventuel indtræden i regeringen efter valget.

Der skal holdes folketingsvalg senest den 17. juni, og på Fyn har Dansk Folkeparti kørt otte kandidater i stilling til en plads i Folketinget. Dem har publikum nu lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med ved et møde på Fangel Kro torsdag den 10. januar.Hver kandidat vil på mødet giver en orientering om deres mærkesager, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. De otte kandidater er: Jens Henrik Thulesen Dahl, Assenskredsen, Alex Ahrendtsen, Odense Syd-kredsen, Pernille Bendixen, Odense Vest-kredsen, Carsten Kudsk, Middelfartkredsen, Betina Signe Stick, Odense Øst-kredsen, Rene Jørgensen, Faaborgkredsen, Eva Jørgensen, Svendborgkredsen og Lars Kolling, Nyborgkredsen. Mødet begynder klokken 19, og alle er velkomne.

Muligt S-DF-samarbejde

Det er dog ikke kun i forhold til en Venstre-regering, at Dansk Folkeparti kan komme i spil. Forholdet til Socialdemokratiet er således blevet mærkbart tættere i den senere tid, og spørger man den socialdemokratiske borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, så er det måske et tegn på, at de klassiske blokke i dansk politik er under opbrud.

- Jeg tror ikke, at det er realistisk med en S-DF-regering efter næste valg. Når det er sagt synes jeg, at der er mange områder, hvor vores politik minder så meget om hinanden, at det burde være muligt at have et tættere samarbejde i fremtiden, siger Hans Stavnsager og fremhæver blandt andet socialpolitik og til en vis grad fordelingspolitik som oplagte samarbejdsområder.

Han påpeger, at selvom en S-DF-regering ikke umiddelbart er på tegnebrættet kan man godt forestille sig en situation efter valget, hvor en S-regering støttes af Dansk Folkeparti.

- Afhængig af, hvordan mandaterne falder, så kan vi ende i en mudret situation, hvor der ikke er nogen oplagt regering på nogen af fløjene, sådan som man har set det i Sverige. Og i den situation kan man ikke udelukke, at der kan laves et regeringsgrundlag hen over midten. Det kunne være mellem S og DF, men i min verden kunne det også være mellem S og V, siger Hans Stavnsager.

Knap så bramfri er S-borgmestrene i henholdsvis Middelfart og Kerteminde, Johannes Lundsfryd og Kasper Olesen, der lægger vægt på, at det er op til folketingsgruppen at bestemme, hvem man skal samarbejde med.

- Jeg bryder mig ikke om, når folketingspolitikere blander sig i kommunalpolitik, så mon ikke jeg også skal holde snuden fra det, der foregår på Christiansborg, siger Kasper Olesen.