9.320 er kommet ind på Fyn: Medicin er mest populær - men kræver ikke det højeste gennemsnit

Og på SDU kommer det til udtryk i uddannelsen med det højeste snit. I år skal man have et gennemsnit på 11,3, hvis man skal læse klinisk biomekanik.

Derudover er der i år også en tendens til, at de unge i højere grad vælger de mere naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, fordi der i sidste ende kan være større chance for en plads på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

- Vi er meget tilfredse med, at vi havner på det tal, som vi gør, selv om det er færre end sidste år. Vi har reduceret i nogle enkelte uddannelser, men faldet skyldes primært, at der er rigtig mange studerende, der søger den samme uddannelse som for eksempel medicin og psykologi, siger han.

Færre vil være sygeplejerske

Mens ansøgertallet til erhvervsuddannelserne stiger, ser de humanistiske uddannelser ud til at fortsætte med at få færre studerende. Her er faldet på fem procent i forhold til sidste år, og der er nu tale om et samlet fald på næsten 2.500 studerende siden 2013.

Det er skidt, mener Dansk Erhverv.

- Vi har stor brug for humanisterne i erhvervslivet. Kulturel forståelse er meget vigtigt for vores virksomheder, når de skal sælge globalt. Men jeg tror, at humaniora skal genopfinde sig selv og gøre kandidaterne mere attraktive for erhvervslivet, så vi undgår overledighed. Humaniora kan for eksempel få en afgørende rolle i udviklingen af it og kunstig intelligens, lyder det fra uddannelseschef i Dansk Erhverv Mads Eriksen.

På sygeplejerskeuddannelsen, som er et af UCL's største uddannelser, oplever man en tilbagegang på 13 procent. I Svendborg er der 15 procent færre ansøgere, mens Odense har 12 procent færre i forhold til sidste år.

- Tallene viser, at vi skal være opmærksomme på udviklingen her. Der ligger en stor udfordring i at tiltrække flere ansøgere til især sygeplejerske- og pædagoguddannelsen i de kommende år, lød det i starten af juli fra Erik Knudsen, da ansøgertallene blev offentliggjort.

Dog har man i år valgt at optage ni procent flere studerende på de to fynske sygeplejeuddannelser - syv procent på landsplan.

Det glæder uddannelses og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

- Jeg er meget tilfreds med, at flere begynder på sygeplejerskeuddannelsen. Der er brug for hver og en for at skabe et bedre og mere nært sundhedsvæsen. Og så er der optaget flere sygeplejersker uden for de store byer. Det er godt, for vi har brug for dygtige sygeplejersker i hele Danmark, siger hun.