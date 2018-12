80 fynske billeder: Genoplev øjeblikke fra 2018

Løfter 250 kilo 2. januar: Frederik Sibtsen er født med en kromosomfejl og fik som 11-årig diagnosen atypisk autist. Da han fyldte 18 år mistede han al hjælp fra kommunen, og den historie fortalte avisen 2. januar. Men midt i alle udfordringerne, kan Frederik Sibtsen noget helt specielt. I sit frirum, Løfteriet, kommer han fem gange om ugen, og al træningen betyder, at han kan løfte mere end et kvart ton. Han har også vundet medaljer til EM i styrkeløft. Foto: Michael Nørgaard

Hvad husker du bedst fra nyhedsstrømmen i 2018? Er det stemningen af lun juni-nat og musik på Heartland Festivalen? Influenza-epidemien, der rullede over Fyn og skabte trængsel på sygehusene i de kolde vintermåneder? Bisættelsen af folkets franske prins i februar? Eller den mere glædelige begivenhed i kongehuset: Forårets fejring af kronprinsens 50-års fødselsdag med en royal løbetur sammen med tusindvis af andre løbere landet over? Eller er det mon sommerens dramatiske redning af 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner, der har brændt sig fast? Eller afskeden med Danmarks store spillemand, hvis ur tikkede for sidste gang 30. september? Hvis du har det som de fleste, står de store begivenheder stadig klart i erindringen, mens langt de fleste er på vej i den store glemmebog. Det vil vi råde bod på med denne visuelle opsamling af 2018 fanget og fastholdt gennem søgeren af avisens fotografer. Billeder kan nemlig noget, ord aldrig formår. De kan brænde sig fast. De kan genopfriske minder. De kan fastfryse et øjeblik og gøre nu'et bestandigt. Så sæt dig godt til rette og genoplev de store og små begivenheder, der var en del af nyhedsstrømmen på Fyn. Året bød faktisk på flere mindeværdige begivenheder, end vi lige umiddelbart kan huske. God fornøjelse med det visuelle tilbageblik på året, der er gået. Godt nytår fra Poul Kjærgaard, chefredaktør på Fyens Stiftstidende, og Carsten Olsen, chefredaktør på Fyns Amts Avis.

Krigere i kajakkamp 8. januar: Svømmehallen var, i stedet for svømmere, fyldt med kajakker og bredskuldrede og veltrimmede mænd og kvinder til Nordeuropas største kajakpolostævne. De 18 bedste kajakpolohold fra Europa dystede i 13. udgave af Canoepolo International i Odense Universitetssvømmehal. Kajakpolo kan bedste beskrives som en blanding af håndbold og kajakroning og er en meget intens sportsgren, hvor beskyttelsesudstyr er nødvendigt. Foto: Birgitte Carol Heiberg

VM-bold på fynsk græs 12. januar: Fodboldens superstjerner Neymar og Messi spillede VM i Rusland på et helt specielt græstæppe: Hybridgræs, der er dyrket af Bent Lambertsen, ejer af Nordisk Kunstgræs Import i det nordlige Odense. 20 store lastbiler hentede kunstgræsset og kørte det over fire dage fra Lumby til Sankt Petersborg, der i sommermånederne lagde arena til VM-fodboldkampene. Om bord havde bilerne sammenlagt 7500 kvadratmeter rullegræs, specialdyrket og nænsomt plejet i NKI's store drivhuse. Foto: Michael Bager

Gys i grødis14. januar: Grødis er helt optimale badeforholod for en lille håndfuld hårdføre mænd. Et par gange om ugen mødes de for at hygge sig i iskoldt havvand ved Føns. Badeturene er sjældent kortere end seks minutter, men når trangen til fuldstændig at lade blodet forlade hænder og fødder, så bliver gutterne gerne i vandet i op til 14 minutter. Fra venstre er det Kim Frederiksen, Thomas Rasmussen, Peter Øgendahl og Jesper Dam Buch. Foto: Peter Leth-Larsen

Søren Huss på teateret19. januar: Søren Huss fik stor succes, da han for en kort stund skiftede sangkarrieren ud med de skrå brædder. "Bertolt Brechts Svendborgdigte" kom tilbage på scenerne efter årskiftet, og det førte sangeren til både teatre i Svendborg, i Hjørring, på Bornholm, i København og i Berlin. Foto: Michael Nørgaard

Stolt søster 21. januar: Viktor Axelsens søster Johanne fik overrakt prisen som Årets Fynske Sportsnavn af Fyens Stiftstidendes chefredaktør Poul Kjærgaard. Hun tog imod prisen for sin bror, der havde travlt med at vinde en badminton-turnering i Malaysia, og derfor ikke kunne være til stede til prisoverrækkelsen. Foto Birgitte Carol Heiberg

Ballet i p-kælderen 25. januar: Iført overtøj og sneakers øver en snes unge ballerinaer fra Cityballet i Odense sig fra tid til anden på trin og spring i parkeringshuset Filosoffens optegnede båse. De er en del af Teater Momentum-forestillingen "Stedsans" med premiere 31. januar. Foto: Nils Svalebøg

Lykønskningskram 27. januar: Anja Følleslev blev kåret som Årets Fynbo. Her får et kram af sin søster, Betina Følleslev. Den 38-årige ildsjæl er leder af Studenterhuset i Odense og skriver og spiller musik sammen med sin søster, Betina, i duoen Strawberry Blonde. Derudover har hun i lang tid været engageret i sin bys kulturliv. For det meste har det været omfattende arbejde, og for det meste har det været ganske ulønnet. Foto: Michael Bager

Et værdigt farvel 29. januar: Palliativt Frivilligt Netværk tilbyder besøg hos uhelbredeligt syge fynboer, der ønsker at tilbringe deres sidste tid i eget hjem. De frivillige kan være det overskud, der skal til, for at den syge kan dø i sit eget hjem. En mulighed, som flere og flere efterspørger. Ronny Peter besøger hver uge Finn Hansen, der er uhelbredeligt syg af kræft. De snakker om fisketure, keramik og Ronnys russiske rengøringskone. Dårligdomme får lov at blive udenfor. Foto: Kim Rune

Grinende afsked 31. januar: Troels Mylenberg, der i syv år havde været chefredaktør for Fyns Amts Avis og senere for Jysk Fynske Medier, holdt afskedsreception i Borgerforeningen i Svendborg. Et af de stærkeste aftryk, han har sat på de sydfynske redaktioner er højskoleånden og afholdelsen af Debatterier. Troels Mylenberg er nu tv-vært på TV 2 News. Foto: Katrine Becher Damkjær

Flot pris 1. februar: Forfatter Jesper Wung-Sung vinder boghandlernes pris "De Gyldne Laurbær" for sin roman "Den anden gren". Romanen handler om forfatterens kinesiske oldefar San, der blev udstillet i Tivoli i 1902, og hans danske kærlighed, Ingeborg. Foto: Vibeke Volder

Milliondonation til flygtningehjælp 13. februar: Organisationen To timer om ugen, der har hjulpet odenseanske flygtningebørn med blandt andet at lære dansk, har fået millionstøtte fra Egmont Fonden. Derfor skal initiativet bredes ud til flere kommuner i landet. I vinterferien introducerede To timer om ugen børnene for forskellige fritidsaktiviteter, som de bliver støttet i at komme i gang med. Her er det Zubeyr på 4 år (tv) og Hzekiel på 6 år, der bokser i Vollsmose Boxing. Foto: Vibeke Volder

Influenzaen hærgede 23. februar: Influenzaepidemien har for alvor ramt Fyn. Det betyder overbelægning på Svendborg Sygehus, hvor mange patienter må ligge på gangene, mens influenzapatienter isoleres på stuerne. Patienter, der kommer med ambulance, må også vente på gangene, til der er en ledig stue. Sygeplejerskerne ifører sig beskyttelse, inden de har med influenzapatienterne at gøre for at undgå smitte.Foto: Katrine Becher Damkjær

Spændte gymnastikpiger 24. februar: Omtrent 2500 gymnaster hilste foråret velkomment med en stor gymnastikopvisning i Søndersøhallerne. På billedet står pigerne fra DGI Fyn Minijunior og venter på, at det bliver deres tur til at løbe på gulvet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Rift om riflerne 6. marts: I årtier er der blevet kastet med håndbolde, fodbolde og fjerbolde i Paaruphallerne. Nu får boldene følgeskab af maskinpistoler, lyddæmpede rifler og drabelige dolke. De mange våben bliver flittigt brugt i den gamle forpagterbolig tæt på hallen, hvor Tarup-Paarup Idrætsforenings nye e-sport-afdeling holder til. Og der er rift om riflerne og pladserne på e-sportsholdene, hvor der fra begyndelsen er venteliste. Jakob Lægteskov på 10 år fra Tarup er en af de omkring 20 drenge, som er mødt op til den officielle åbning af e-sport-afdelingen. Foto: Simon Staun

Stjerneskuespiller på Sprogø 8. marts: Den voldsomme historie om pigehjemmet på Sprogø krøb ind under huden på skuespiller Nikolaj Lie Kaas, da han besøgte øen for at lave optagelser til filmatiseringen af Jussi Adler-Olsens "Journal 64". I filmen spiller Nikolaj Lie Kaas politimanden Carl Mørck. Det er fjerde film i serien om Afdeling Q, og det er desuden den sidste med Nikolaj Lie Kaas i hovedrollen. Foto: Vibeke Volder

Rottejagt med røg og luftgevær 8. marts: Munke Mose i Odense har været plaget af rotter i sådan en grad, at kommunens By- og Kulturforvaltning har indkaldt forstærkning til at komme plagen til livs. Rottebekæmpelsesfirmaet Anticimex A/S iværksat en storoffensiv med røg, hunde og luftgeværer, og resultatet efter to dages jagt var 50 til 60 døde rotter. Foto: Michael Bager

Et fyrtårn i dansk erhvervsliv 17. marts: En af Fyns mest kendte ervhervsfolk, C.C. Nielsen, døde 17. marts efter pludselig opstået sygdom. Han blev 71 år. C.C. Nielsen ejede halvdelen af Micro Matic og var bestyrelsesformand i virksomheden, der har 1100 ansatte. Han efterlod sig sin hustru, Bente Lis Nielsen, to børn og seks børnebørn. Foto: Peter Leth-Larsen

Ismejeri i fængsel 19. marts: Bag høje hegn, mure og tykke tremmer bliver der lavet lækkerier til den søde tand. I februar 2018 åbnede Nyborg Fængsel dørene til Danmarks første fængsels-ismejeri. Nu er isen ude i flere supermarkeder i Nyborg, og produktionen er allerede udvidet til marmelader og fyldte chokolader.Foto: Vibeke Volder

Kærlighed på godset 20. marts: Scener til kærlighedsdramaet "I Krig og Kærlighed" blev optaget på Skovsgaard Gods på Langeland. Godset blev fundet ved et tilfælde af folkene bag filmen, men de autentiske omgivelser har gjort det lettere for skuespillerne at leve sig ind i rollerne. - Det er en fornøjelse at arbejde med, sagde skuespiller Tom Wlaschiha, da avisen mødte filmholdet midt i optagelserne.Foto: Michael Nørgaard

Kongeligt løb 21. maj: Kronprins Frederik fejrede sin 50 års fødselsdag, den 26. maj, ved at invitere danskerne med til Royal Run i fem byer. Her løber han i mål i Odense ved siden af Louise Laursen i rødt. Foto: Michael Bager

Kronprinsen voksede op med Tintin 22. marts: Kronprins Frederik åbnede en udstilling om Tintin på Brandts i Odense. - Jeg fik Tintin ind lige efter modermælken - læst op på fransk - og siden læste jeg dem selv. På fransk, sagde kronprinsen i forbindelse med arrangementet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Miniaturekunst 30. marts: New York har MOMA, men Fyn har MIMA. Miniature International Modern Art er nyeste skud på Galleri Sulegaarden. Galleriejer Carl Henning Aarsø har rundt omkring i kasser på Sulegaarden i Lundager fundet sin samling af miniaturekunst frem. Nu bliver de til en permanent udstilling på galleriet. Foto: Kim Rune

Drabschef på pension 31. marts: Henrik Justesen har arbejdet i dansk politi i 41 år. I april i år gik han på pension fra stillingen som drabschef ved Fyns Politi. På de 10 år i chefstolen er 48 drabssager opklaret og kun en er uopklaret. Foto: Michael Bager

Byen vokser i højden 2. april: Mens TBT-tower voksede i højden tog avisens fotograf op i kranen for at få udsigten fra det, der skal blive den højeste etage på Odenses nye tårn. Herfra vil der på klare dage være udsigt til Storebælt og Lillebælt og fuldt panoramakig ud over den fynske storby. Foto: Nils Svalebøg

Eventyr og musik 3. april: Musikeren Sebastian har givet H.C. Andersens digte nye melodier og gendigtet nogle af eventyrerne i sine sange, og han er slet ikke færdig med at lade sig inspirere af eventyrdigteren, siger han. I april fik han tildelt Hans Christian Andersen Prisen 2018. Prisen består af en kobberskulptur formet som en bog og er lavet af billedhugger Jens Galschiøt. Foto: Scanpix/Knud Torben Grabow Christensen.

Den sidste veteran 9. april: For 78 år siden tromlede den tyske hær ind over grænsen i Sønderjylland og mødte kortvarig, men indædt modstand af soldater, der slet ikke var udrustet til at tage kampen op. Mens 9. april 1940 for de fleste blot er nogle sider i historiebøgerne, er dagen helt speciel for 98-årige Ole Bjørnsen fra Odense. Som sidste nulevende fynske veteran fra 4. bataljon, der var involveret i de hårdeste kampe i Sønderjylland, var han på 9. april-morgenen klar på kasernen. Ole Bjørnsen døde senere på året - 99 år gammel. Foto: Birgitte Carol Heiberg

90-årig sprang fra fire kilometer 30. april: Grethe Hansen gav sig selv et faldskærmsudspring i 90-års fødselsdagsgave. Omkring 40 familiemedlemmer fulgte med fra jorden, mens deres mor, mormor, farmor og oldemor sprang ud over Beldringe. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Regnfuld kampdag 1. maj: Det var nærmest symbolsk, at det regnede ned over arbejdernes kampdag i år. For flere af de fremmødte i Kongens Have i Odense var noget slukøret over udfaldet af overenskomstforhandlingerne. Foto: Michael Nørgaard

Sommersjov 10. maj: Skuespiller Niels Olsen spiller for første gang med i Odense Sommerrevy, der havde premiere 10. maj. Han og resten af revyholdet blev instrueret af Niels Olsens hustru Joy-Maria Frederiksen. Foto: Vibeke Volder

Set oppefra 11. maj: I Skrillinge har de fundet rester af en 2000 år gammel landsby. Stedet skal laves om til villakvarter, men inden da er arkæologer fra Odense Bys Museer i gang med udgravninger af landsbyen, som skønnes at have bestået af 20-30 hustande med omkring 150 indbyggere. Foto: Peter Leth-Larsen

Jagt ved solopgang 18. maj: 05.04. Det var tidspunktet, solen stod op fredag 18. maj 2018. Så det var også tidspunktet, René Jantzen stod klar ved jagtområdet, der tilhører Brahetrolleborg Slot ved Korinth, for bukkejagten var gået ind. Foto: Michael Nørgaard

Løbe-prinsesse 21. maj: Kronprinssese Mary kom også til Odense iført kasket og løbesko. Hun løb 10 kilometer rundt i Odenses gader og tog bagefter imod sin mand i målområdet til Royal Run. Foto: Michael Bager

Stjerner i Særslev. 26. maj: Særslev er hverken kendt for hårdkogte gangsterfamilier eller et evigt rend af stjerneskuespillere, men det blev der lavet om på for en kort stund, da fotografer, skuespillere, lydfolk og producenter indtog et 70'er-parcelhus på Rasmus Nielsensvej. Filmen, der blev optaget i landsbyen, hedder "Kød og blod", og har Sidse Babett Knudsen i en hovedrolle. Foto: Vibeke Volder

Fra 10-metervippen 2. juni: Åbningen af friluftsbadet i Odense var længe ventet i den varme forsommer. Lørdag 2. juni kunne friluftsbadet slå dørene op og gæsterne kunne springe i det kølende vand. Nogle tog endda et hovedspring fra 10-meter-vippen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Tusmørke-magi 2. juni: Da tusmørket faldt på, kom de mange lysinstallationer på Heartlandfestivalen til deres ret. Små, hyggelige huler dukkede op mellem træerne - og campingområdet blev badet i skiftende farver, og så var der det lysende, fortryllende optog her. Foto: Michael Bager

Rushdie på Heartland 2. juni: Den verdensberømte forfatter Salman Rushdie besøgte Heartland, hvor han til en af festivalens populære talks talte med Hans Ulrik Obrist i et telt, der var fyldt trods stegende hede og et stort sikkerhedsopbud, som følger forfatteren, hvorend han går. Foto: Michael Bager

Knuste drømme 3. juni: Carlsen's Barber Shop i Odense blev udsat for hærværk og indbrud. Nogen brød ind i barberforretningen og smadrede ruden ud mod gaden, ødelagde flere spejle og andet inventar og løb med sakse og andet udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre det arbejde, der nu engang udføres i en barbershop. Ejerne Simon Jensen og Ali Jassim var rystede over episoden. Foto: Nils Svalebøg

Klar til verdensstjernerne 5. juni: Fyns største scene bliver gjort klar til Guns N' Roses. På dyreskuepladsen i Odense skal det legendariske rock-band underholde 38.000 gæster, hvilket gør begivenheden til den største koncert på Fyn nogensinde.Foto: Birgitte Carol Heiberg

Seks stjerner 28. juni: Det helt store musikalske højdepunkt på årets Tinderbox-estival i Odense var Depeche Mode, som de fynske avisers musikredaktø gav seks stjerner for bandets første festival-optræden på dansk jord. Foto: Bigitte Carol Heiberg

Vandplaskeri 5. juli: Cirkus Arenas tre afrikanske elefanter Lara, Jenny og Djungla blev vasket af Odense Brandvæsens Juniorkorps på Dyreskuepladsen. Til stor fryd for de omtrent 4000 børn og voksne, der kiggede på. Og måske til endnu større fryd for elefanterne selv Foto: Vibeke Volder

Syv hvide trøjer 14. juli: Fynske Søren Kragh Andersen fik sit helt store gennembrud i årets Tour de France, hvor han var hjælperytter for kaptajn Tom Dumoulin og selv på podiet syv gange for at modtage den hvide ungdomstrøje. Foto: Benoit Tessier/ Scanpix Ritzau

Glædestårer 15. juli: 37-årige Helle Frederiksen fik efter flere andenpladser ved store mesterskaber endelig en VM-guldmedalje, da hun rørt til tårer vandt langdistance-triatlon i sin tidligere hjemby, Odense. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Premierenerver 22. juli: Nerverne bliver dulmet med en gammel dansk inden Torben Trolle og hans medskuespillere skal på scenen til Nyborg Voldspils "Singin' in the Rain". Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Elvis i flertal 29. juli: Der var 24 europæiske Elvis-efterlignere under samme tag til Elvis Festival på Hotel Storebælt i Nyborg. De dystede om at blive den Elvis, der kvalificerede sig til at deltage i konkurrencen "Images of the King" for Elvis Tribute Artists, når den afholdes i Memphis, USA, under Elvis-ugen i midten af august. Foto: Vibeke Volder

Hårdt arbejde 30. juli: Stenfiskeren Glarea, som normalt suger sten op fra det jyske rev 25 kilometer fra Thyborøn, er til eftersyn på Assens Skibsværft, og under hendes tonstunge skrog kryber Poul Erik Rodian rundt med sit svejseapparat. Foto: Kim Rune

Sejr i regnvejr 4. august: Regn har været noget af en sjældenhed denne sommer, men da fodboldklubben TPI spillede sin første kamp i 2. division, fossede vandet ud af himlen. Den gennemblødte bolddreng kunne dog glæde sig over, at hjemmeholdet vandt 3-0 over gæsterne fra Kjellerup. Foto Birgitte Carol Heiberg

Min far var nazist 11. august: Toves far var nationalsocialist. Både før og under krigen, og det bødede han for med sin frihed. Ligesom familien bødede ved, at bekendte vendte sig imod dem. Tove fortalte sin historie i avisens sommerserie "Barn under besættelsen". Foto: Nils Svalebøg

Hesten mod cyklen 11. august: Der skulle en knivskarp foto-finish til at afgøre det, men cykelrytteren Chris Anker Sørensen, der plejer at cykle i høje bjerge, vandt over travhesten Armani S på Fyens Væddeløbsbane. Showløbet var en del af det årlige Richard Møller Nielsens mindeløb, hvor der altid er lidt sjov og ballade. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Voksen verdensstjerne 12. august: Karen Marie Ørsted Andersen fra Ubberud, bedre kendt som MØ, har haft de vildeste 20'ere. Hun er gået fra at være et lokalt upcoming-navn til at være kendt i hele verden. Den 12. august fyldte hun 30 år. Foto: Michael Bager

Kæmpen fra istiden 16. august: Den er på størrelse med et lille parcelhus og ligger forankret i jorden nord for Hesselager. Damestenen er med sine anslåede 1000 ton og 10 meters højde Danmarks suverænt største sten. Foto: Michael Bager

Op på tæerne 19. august: Det er festival- og eventyrtid i Odense, der i en uge bliver fyldt med kulturelle oplevelser og fortolkninger af den gamle digters eventyr. Foto: Nils Svalebøg

Den røde løber 29. august: Danske filmstjerner indtog Torvet i Svendborg, da årets Svendpris blev uddelt. Her bliver Ghita Nørby fulgt af Jim Lyngvild, der har designet skuespillerindens kjole. Foto: Katrine Becher Damkjær

Avislæsere mødte Løkke 1. september: Statsminister Lars Løkke Rasmussen havde ingen gaver med til Sydfyn, da han mødte 150 sydfynske avis-læsere til et arrangement i Svendborgs borgerforening. Fyns Amts Avis' chefredaktør, Carsten Olsen, interviewede statsministeren. Foto: Michael Bager

Pris til frivillig 1. september: 62-årige John Kaspersen fra Nørre Aaby blev en overrasket vinder af Bland dig Prisen 2018. Han er manden bag Nørre Aaby i Bevægelse, der samler byens 12 idrætsforeninger til en aktivitetsdag for hele byen. Foto: Vibeke Volder

Flag for dronningen 6. september: Dronning Margrethe er på besøg i Svendborg. Her sidder og står en række spændte svendborgensere og venter på, at majestæten kommer på besøg i demenslandsbyen. Foto: Vibeke Volder

Falkoner uden falk 10. september: Rasmus Nielsen havde falken Bo med til Fjordens Dag på Stige Ø, hvor han viste den frem til de godt 70 interesserede personer, der var dukket op til hans oplæg. Bo fik lov til at flyve sig en tur og valgte at nyde friheden. Derfor måtte falkoneren efterfølgende selv ud med sin gps-bipper for at finde den igen. Foto: Vibeke Volder

1, 2, 3 ... flyv 15. september: For første gang i Danmark fløj en drone en 26 kilometer lang tur, hvor den nåede ude af syne og seks kilometer væk fra HCA Airport i Odense. Erling Hansen fra SDU stod for opsendelsen. Foto: Michael Bager

Arnes elefant 24. september: Gennem mere end 30 år har Brandts' værkstedsleder Arne Møller bygget sanseudstillinger efter skiftende kunstneres anvisninger. I år var han selv kunstneren bag de kreative idéer. Samtidig blev udstillingen hans sidste, for han er gået på pension. Foto: Vibeke Volder

Blomster, øl og sixpence 30. september: Kim Larsen gik bort søndag 30. septemer. Uden for opgangen til hans lejlighed i Odense blev der lagt blomster, små sedler, tegninger, cigaretter og stillet øl. Nogen har også efterladt en sixpence, som sangeren vel nærmest havde gjort ikonisk. Foto: Vibeke Volder

Højt til vejrs 4. oktober: Torsdag var der rejsegilde på restaureringen af Nyborg Slot. Som for et århundrede siden, da slottet sidst gennemgik en stor renovering, blev håndværkerne fotograferet siddende på taget i fjerdesals højde. Foto: Michael Bager

Mindeoptog i Odense 5. oktober: Adskillige tusinde mennesker mødte op for at sige farvel til Kim Larsen og gå igennem Odenses gader i et mindeoptog, der sluttede med fællessang på Sortebrødre Torv - tæt ved Lørups Vinstue og Kim Larsens sidste hjem. Foto: Sugi Thiru

Arkivet fylder 125 år 5. oktober: Rigsarkivet i Odense ligger i Jernbanegade, og det har det gjort siden 1893. I en statelig bygning tegnet af arkitekten Martin Borch, som blev suppleret med en diskret tilbagetrukket tilbygning i 1995. Her - og på et eksternt magasin i Islandsgade - ligger 26 hyldekilometer af arkivalier, som har svar på spørgsmål, ingen måske har stillet endnu. Foto: Michael Bager

Fremtidens sygehus 5. oktober: Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby besøgte Odense Universitetshospital og besigtigede en prototype på en patientstue, som den vil se ud på Nyt OUH. Foto: Michael Bager

Sådan! 18. oktober: Viktor Axelsen vandt over Kazumasa Sakai ved Denmark Open i Odense og sikrede sig adgang til anden runde. Her sluttede verdensstjernens fynske turnering dog. Foto: Michael Bager

Krølle på halen 19. oktober: Kirsten van Deurs fodrer Sigfred med vindruer. Sigfred stak af fra en svinetransport, da han var fire måneder gammel. Da han igen blev indfanget fik han ophold på Dyrenes Frie Farm i Hesselager. Foto: Katrine Becher Damkjær

Kaster med mændene 21. oktober: Efter mere end 50 år som instruktør i blandt andet jiu-jitsu stoppede Ulla Lundberg med at undervise, da hun rundede de 75. Men teknikkerne kan hun stadig, som hun viste frem for avisens fotograf, nogle dage inden hun fyldte 80 år. Foto: Nils Svalebøg

Vinterhi 23. oktober: Vinteren er på vej, og for den sjældne hasselmus er det tid til at gå i hi. Det giver forskere mulighed for at holde øje med, hvordan de små gnavere har det. I Svanninge Bjerge er der opsat 750 redekasser, som skal få bestanden til at vokse. Foto: Nils Svalebøg

Forfatter-stand-in 30. oktober: Gyldendals direktør Johannes Riis kom i fint selskab, da han fik lov til at skrive i gæstebogen i H.C. Andersens Hus. Han kom med på et afbud, da forfatteren A.S. Byatt, der har modtaget H.C. Andersens litteraturpris, var for syg til at rejse til Odense. Foto: Nils Svalebøg

Vandhund og ølhenter 3. november: Munkebo Svømmehal fylder 40 år. Hver lørdag morgen i de 40 år, har et hold svømmet og efterfølgende drukket kaffe. Dennis Karlsen er det nyeste medlem af klubben og er derfor også den, der skal hente øl til de andre. Selvfølgelig. Foto: Michael Bager

Dyrenes direktør 4. november: Efter 20 år i Odense Zoo forlod Bjarne Klausen haven på Fyn til fordel for et direktørjob i Kattegatcenteret. Men i år vendte han hjem til girafferne i Zoo som havens nye direktør. Foto: Nils Svalebøg

Tre spor på vej 7. november: Arkæologer fra Odense Bys Museer er i gang med at undersøge området langs den fynske motorvej for eventuelle levn fra fortiden. Grøfterne og gravearbejdet er det første tegn på, at der bliver arbejdet på at udvide motorvejen. Foto: Michael Bager

Hårdtslående hobby 11. november: I tre omgange af hver tre minutter kæmpede bokserne om sejren. Boksestævnet blev holdt på Bastionen i Nyborg, hvor 25 boksere dystede i forskellige vægtklasser. Foto: Sugi Thiru

Meget mere end Benny 14. november: Morten Grunwald, det sidste medlem af Olsen Banden, døde 14. november. Han blev 83 år. Foto: Mette Mørk

Fællesskab på vandet 15. november: Sejl og Studér har givet 50 unge studerende smag for sejlads og det fællesskab, de manglede, da de flyttede alene til egnen for at læse. Thurø Sejlklub er nomineret til Danskernes Idrætspris for initiativet. Foto: Katrine Becher Damkjær

Blus på julelys 19. november: Svendborg By bliver juleoplyst for 335.000 kroner. Efter alle lysene er skiftet til led, er det kun 5-6000 kroner, der går til strøm, resten er til at sætte lysene op. Her er Flemming Mumm og Henrik Mumm i gang med at julepynte et stort kastanjetræ ved biblioteket. Foto: Katrine Becher Damkjær

Judashunden 26. november: En kastreret mårhund blev lukket ud ved Wedellsborg i Middelfart Kommune. Judashunden er en del af bekæmpelsen af den invasive mårhund. I Jylland kæmper man en gæv kamp mod dyret, mens det stadig kun er enkelte individer, der findes på Fyn. Judas skal hjælpe med at mindske det antal ved at finde frem til en hun, som så må lade livet for det mandlige bekendtskab. Foto: Peter Leth-Larsen

Funklende bydel 28. november: Odense Havn er under forvandling i disse år, hvor gamle siloer falder til fordel for nye huse, som funkler i skumringen. Foto: Michael Bager

Hvide kjoler og lys i håret 3. december: Salen blev mørklagt, og 100 publikummer skramlede, da de vendte sig om mod luciaoptoget, der lyste op i koncertsalens mørke. Traditionen tro holdt Odense Kommune og Foreningen Nordens luciaoptog for 72. gang i Carl Nielsen Salen i Odense Koncerthus. På billedet går pigerne op på første sal og venter, inden de skal på scenen. Foto: Sugi Thiru

"Dev1ce" 8. december: Hos familien i Odense og Vejle hedder han Nicolai Reedzt, men millioner af mennesker fra hele verden kender ham som Dev1ce. Som en del af e-sportsholdet Astralis tjener han millioner på computerspillet Counter-Strike. Foto: Cooper Neill/ Scanpix Ritzau

Tilbage på rådhuset 12. december: Thomas Kluges portræt af den tidligere socialdemokratiske, odenseanske borgmester Anker Boye blev afsløret på rådhuset. Foto: Vibeke Volder

Fynsmesterskab 13. december: Det er syvende gang, at fynsmesterskabet i fodbold for specialskoler spilles. 300 elever fra 15 specialskoler mødtes i Lillebæltshallen i Middelfart for at spille om mesterskabet. Foto: Mette Mørk

Fyn hjælper Fyn 19. december: Fyens Stiftstidende hjælper traditionen tro Frelsens Hær med at samle ind til årets julehjælp gennem kampagnen "Fyn hjæler Fyn". Behovet er større i 2018, end nogensinde før. På landspland har Frelsens Hær modtaget 12.000 ansøgninger om julehjælp. Foto: Nils Svalebøg