7.B indsamlede plastik til stor videnskabelig undersøgelse: - Det får os til at tænke over, hvad vi gør ved naturen

7.B fra Kystskolen i Krogsbølle deltager i Masseeksperimentet 2019 og var mandag ude for at samle platik i lokalområdet for at hjælpe med at kortlægge plastforurening i Danmark. Foto: Kim Rune

Mandag blev Masseeksperimentet 2019, hvor skoleelever i hele Danmark skal kortlægge plastikforureningen i den danske natur, skudt i gang. På Nordfyn var 7.B fra Kystskolen ude for at indsamle plastik i lokalområdet.

Nordfyn: Plastforurening, bionedbrydeligt materiale, dataindsamling og EU-lovgivning. Det er alle ord, der er svære at forholde sig til, når man går i 7. klasse. Men det skulle eleverne i 7.B på Kystskolen i Krogsbølle på Nordfyn imidlertid mandag morgen. Klassen deltager i Masseeksperimentet 2019, hvor over 57.000 skoleelever fra hele landet skal hjælpe med at kortlægge plastforureningen i den danske natur. På Fyn deltager 5329 elever fra 59 forskellige skoler. - Jeg synes, det er et rigtig spændende eksperiment. Plastikforurening er jo noget, man snakker meget om alle steder, siger naturfagslærer i 7.B Anna Mia Pedersen. Det er femte gang hun har meldt en af sine skoleklasser til at deltage i naturfagscenter Astras årligt tilbagevendende masseeksperiment. Eleverne fra 7.B skal, ligesom de 57.000 andre skoleelever i landet, systematisk indsamle plastik i et felt på 100 meter i lokalområdet - for eksempel langs stranden eller i grøftekanten. Bagefter skal de inddele plasten i kategorier, for at finde ud af, hvad det egentlig er for typer af plast, der bliver dumpet i naturen, og indberette deres resultat.

Masseeksperimentet 2019 Masseeksperimentet bliver hvert år arrangeret af det danske naturfagscenter Astra i forbindelse med deres Naturvidenskabsfestival.

Temaet for Masseeksperimentet 2019 er "Plastforurening i vand".

57.000 børn og unge fra børnehaver, folkeskoler og gymnasier skal være med til at indsamle og kategorisere plast fundet i naturen.

Eksperimentet er verdens første nationale, videnskabelige kortlægning af plastforurening.

Eksperimentet er lavet i samarbejde med det danske center for forskning i marin plastikforurening, MarinePlastic, der skal analysere elevernes data.

Elevernes resultater bliver registreret i Marine Litter Watch, en database udviklet af det Europæiske Miljøagentur.

Elevernes kortlægning kan potentielt få stor international betydning for kommende europæisk regulering og lovgivning på området.

Resultaterne af masseeksperimentet forventes at blive offentliggjort i en rapport i januar 2020.

Celine Andersen har fundet en cigaretpakke og nogle skod. Heldigvis var der faktisk ikke så meget plastaffald i grøftekanten. Foto: Kim Rune

Der kommer en dag Væbnet med målebånd, gummihandsker og formaninger fra læreren bevæger 7.B sig i grupper ud i byen for at samle plastik. - Jeg kunne aldrig finde på at smide skrald i naturen. Hvis jeg ser noget, der ligger og flyder, samler jeg det nogle gange op og smider det i skraldespanden, fortæller Celine Andersen fra 7.B og fortsætter: - Der er mange, der smider plastik i naturen, og det er bare ikke okay. Folk skal tænke noget mere på klimaet, og på dyrene der spiser plastikken og dør af det. I sin affaldspose har hun samlet en cigaretpakke og flere cigaretskod, og en af klassekammeraterne bukker sig ned for at samle et stykke tape, der ligger i det høje græs, op. De har opmålt et 100 meter langt stykke af grøftekanten ved landevejen, hvor de samler alt det plastik, de kan finde. Heldigvis er der faktisk ikke så meget. De finder seks stykker plast i alt. - Hvis man kæmper nok for det, tror jeg, der kommer en dag, hvor alle smider deres affald i skraldespanden i stedet for i naturen. Jeg vil i hvert fald kæmpe for det, fastslår Celine Andersen.

Cigaretskod er noget af det, eleverne fra 7.B finder mest af. Her også en cigaretpakke, der er blevet smidt i grøften. Foto: Kim Rune

Det regner med mikroplast Tilbage i klassen skal plastaffaldet inddeles i kategorier, før resultatet skal indberettes på nettet. Men det er faktisk ikke helt let at indsamle data, der skal bruges videnskabeligt, finder eleverne hurtigt ud af. En af grupperne har været så flittige, at de har indsamlet plastik i et område, der er 300 meter langt, i stedet for 100 meter som eksperimentets retningslinjer foreskriver. Men den går ikke. - Hvis man ændrer på parametrene i undersøgelsen, så kommer den ikke til at passe. Det er vigtigt, at dataene er rigtige, når det er til et videnskabeligt eksperiment, forklarer lærer Anna Mia Pedersen. Frida Kaufmann fra 7.B sætter sig på hug ved siden af sin gruppe på gulvet. De er ved at inddele høsten af plastaffald i 22 kategorier på dugen på gulvet. De har fundet 27 stykker plast i deres område, mest cigaretskod, slikpapir og andet madindpakning. - Jeg synes, det er godt, at vi skal lave det her. Det får os til at tænke over, hvad vi gør ved naturen. Der er jo mange grunde til, at man ikke skal smide plastik i naturen. Dyrene spiser det og dør af det, der er plastik i havene, og der kommer endda plast op i skyerne, så det regner med mikroplast, siger Frida Kaufmann, der tit ser indslag om plastforurening i tv. - Folk burde virkelig tage sig sammen og gøre noget ved det, siger Frida Kaufmann.

Frida Kaufmann (tv) ser ofte nyheder om plastforurening, og som hun siger - I værste tilfælde kan jorden gå under. Her er hun ved at inddele plastaffaldet i kategorier sammen med klassekammeraterne Sandie og Ester (th). Foto: Kim Rune

Cigaretskodder, slikpapir og andet madpapir er det, gruppen har fundet mest af ude i Korgsbølle. Foto: Kim Rune