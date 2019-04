Det var formentlig en uforudsigelig bølge, der fik fire tyskeres jolle til at kæntre fredag aften ud for Langeland. En 67-årig mand er død.

Det var formentlig en høj og uforudsigelig bølge, der fik en jolle med fire tyske fiskere til at kæntre ud for Fuglsbølle Strand på Langeland fredag aften.

En 67-årig tysk statsborger er afgået ved døden efter en kæntringsulykken, mens de tre andre tyske mænd på 56, 57 og 67 år angiveligt er forkomne, men ellers i god behold.

Ifølge vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede blev mændenes båd ramt af en såkaldt forkert sø, der fik båden til at kæntre, og de fire sejlere røg i vandet. Ifølge vagtchefen var der en del blæst fredag aften.

De fire mænd og jollen drev selv i land efter ulykken, og den afdøde blev fløjet til Rigshospitalet med en af Forsvarets redningshelikoptere.

Også flere skibe - herunder Færgen Lolland og et af Forsvarets skibe - satte kurs mod den kæntrede jolle for at redde de nødstedte sejlere. Men de nåede at drive langt ind mod land, inden de andre skibe nåede frem, og de kom op af vandet ved egen hjælp.

Ifølge den vagthavende ved Forsvarets Operationscenter formåede sejlerne at kravle op på bugen af båden, efter at den var kæntret. På den måde drev de sammen med båden ind mod kysten.