5G vil kunne booste fynske robot- og dronevirksomheder: - Vi vil kunne sælge endnu flere produkter og udvikle nye ting

Robotten her transporterer blodprøver på OUH og sparer dagligt bioanalytikerne for 2,5 times arbejde. Det er Mobile Industrial Robot, der har bygget robotten - MIR200 - der ses som den lysende nederste del. Med skabet ovenpå kan blodprøverne automatisk komme ned til analyseafdelingen. Foto: Sugi Thiru

Et hurtigere netværk i form af 5G vil give fynske Mobile Industrial Robots og Lorenz Technology mulighed for økonomisk fremgang. Det medfører dog også et øget fokus på sikkerheden, mener de to virksomheder.

Med regeringens handleplan, der er blevet fremlagt mandag, er 5G-netværket kommet et skridt nærmere realisering. Og udsigterne til et hurtigere telenetværk - 5G - på Fyn er noget, der vækker begejstring hos fynske drone- og robotvirksomheder. Kristian Skaarup er administrerende direktør i Lorenz Technology, der arbejder med software til droner. Han er ivrig efter en fremtid med et hurtigere netværk. - Vi kan lave bedre analyser og derved bedre løsninger og produkter. Det vil betyde, at vi vil kunne sælge endnu flere produkter og udvikle nye ting, siger han. Hvornår netværket bliver en realitet i Danmark, står endnu ikke klart. Derfor har virksomheden heller ikke helt konkrete bud på, hvor stor en betydning det vil have. Dog er Lorenz Technology i et samarbejde med OUH og Energistyrelsen allerede fra april i år ved at teste teknologier på netværket. Også fynske Mobile Industrial Robot er en del af samarbejdet og ser potentiale i udrulningen af 5G-netværket. I dag kræver virksomhedens robotter et specielt wi-fi, fordi robotterne kræver et netværk med stor kapacitet, forklarer Niels Jul Jacobsen, der er stifter og udviklingsansvarlig hos virksomheden. - 5G vil give et mere stabilt og hurtigere signal. Det vil betyde, at wi-fi ikke er nødvendigt. Derfor bliver det nemmere for os at etablere vores robotter hos virksomheder. Hvis netværket bliver udrullet, vil vi forvente et øget salg og mindre omkostninger, siger han.

Sikkerhed for øje Selvom en modernisering af det danske telenetværk kan betyde fremgang for fynske tech-virksomheder, giver det også et øget sikkerhedsfokus, mener Niels Jul Jacobsen fra Mir. - Det er vigtigt, at der bliver krypteret rigtigt og ordentligt i begge ender - hos os (udvikleren, red.) og hos brugeren af robotten - så det er sværere for udefrakommene at få adgang til data. Vi tager det temmelig alvorligt, siger han og erkender dog, at virksomheden ikke kan garantere 100 procents sikkerhed. Hos Lorenz Technology er det også noget, virksomheden allerede arbejder med gennem kryptering, fortæller direktøren, Kristian Skaarup. - Jeg håber, at udbyderne kommer til at tage det seriøst.