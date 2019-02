5G kan give mere tid for OUH's ansatte: - Folk kan gøre det, de er uddannet til

Rikke Kiilsholm fremviste mandag til lanceringen af regeringens handleplan for 5G, hvordan blodprøverobotten virker. Hun frygter ikke sikkerheden som sådan.- Det tænker jeg ikke meget over, siger hun. Foto: Sugi Thiru

En blodprøverobot skal fra marts og henover sommeren køre blandt personale og patienter på OUH. Det kan spare personalet for flere timers ren transport om dagen. Robotten er et eksempel på de muligheder, 5G vil give på OUH - og resten af landets sygehuse.

Med blåt lys under bevæger den sig af sted på sine hjul. Fra gangen, rundt om hjørnet og hen til Rikke Kiilsholm, der åbner det høje grå skab ovenpå den lille firkantede robot med hjulene. Hun er bioanalytiker og faglig specialist på Odense Universitetshospital. Robotten er en mir200, men på OUH er det en blodprøverobot. Og for Rikke Kiilsholm og de andre bioanalytikere gør den arbejdsdagen lettere. Det er nemlig ikke alle blodprøver, der kan sendes via rørport, og de skal transporteres af mennesker. Med robotten slipper bioanalytikerne for turen fra blodprøvetagning i stueetagen til laboratoriet i kælderen. Robotten klarer turen på syv minutter, kan selv tage elevatorer og åbne døre, køre 10 ture på en dag og derved kan den spare Rikke Kiilsholm og hendes kolleger for omkring 2,5 times transport af blodprøver om dagen, forklarer hun. - Det betyder, at folk kan gøre det, de er uddannet til. Og det gør, at vi bedre kan følge med. Det er ikke nemt at skaffe bioanalytikere, så alle hænder betyder noget, siger hun.

Hvad er 5G, og hvorfor er sikkerheden en bekymring? 5G er fremtidens internet, vi får fra mobilmasterne - potentielt op til 1000 gange hurtigere end 4G. Det vil kunne erstatte wifi-netværk.Ifølge eksperter vil det blive et særdeles kritisk stykke infrastruktur, fordi blandt andet sundhedssystemer vil køre over det.



De første 5G-antenner skal være i brug i løbet af i år. I samarbejde med OUH tester blandt andre fynske Mir og Lorenz Technology fra april i år til november 2020 forskellige teknologier på 5G-netværk.



TDC vil samarbejde med kinesiske Huawei om opbygningen. Ifølge kinesisk efterretningslov skal alle selskaber samarbejde med de kinesiske efterretningstjenester, hvis de bliver bedt om det. Derfor har flere vestlige lande sikret, at Huawei ikke kan udrulle 5G-nettet af frygt for spionage og overvågning.



Kilde: Regeringens handleplan for 5G.

Robotten kan køre op til ti timer på en opladning og koster 200.000 kroner. Den kører med 3 kilometer i timen. Foto: Sugi Thiru

Stabilitet og hurtigere prøver Robotten blev mandag fremvist i forbindelse med regeringens handleplan for 5G. Et netværk, der med sin hastighed på lang sigt kan betyde endnu flere automatiserede arbejdsgange. Dog kører blodprøverobotten ikke over 5G - endnu. Den snakker sammen med elevatorer og døre over sygehusets netværk, og kører en fast rute. Og dertil 3D-kameraer og skannere, så den kan registrere folk foran sig og ændre rute. Og det er her, 5G kommer i spil, forklarer Esben Hansen, der er elteknikker på OUH. - Hvis den skal kunne styres optimalt og ude fra sygehuset og i samspil med andre teknologier på længere sigt, er det nødvendigt med et stabilt og netværk som 5G, siger han og forklarer, at 5G også vil betyde, at svar på blandt andet blodprøver vil komme hurtigere frem.

Rikke Kiilsholm er ikke bange for, at robotter som en integreret del af arbejdet vil betyde færre ansatte.- Der er stadig brug for nogle til at analysere prøverne, bede robotten om at køre til laboratoriet og holde øje med den, siger hun. Foto: Sugi Thiru

Sikkerheden i fokus Helt uden bekymringer kommer fremtidens netværk dog ikke. Flere eksperter har tidligere påpeget risikoen for spionage og overvågning. TDC vil nemlig samarbejde med Huawei om opbygningen af netværket. En kinesisk virksomhed, der er underlagt kinesisk efterretningslov, der bestemmer, at alle kinesiske selskaber skal samarbejde med de kinesiske efterretningstjenester, hvis de bliver bedt om det. Dog vækker det ikke bekymring hos Rikke Kiilsholm. Der har været meget snak om, hvis 5G bliver udrullet af eksempelvis Huawei, er der risiko for overvågning og spionage. Der er kameraer i robotten, der skal køre rundt blandt jer ansatte og patienterne. Hvad tænker du om det? - Jeg ved ikke, om det er noget, jeg tænker så meget over. Vi udfører bare vores arbejde, og hvis det bliver overvåget, er det ikke, fordi vi forsøger at skjule noget. Den kan ikke registrere viden fra de blodprøver, vi sætter i den, siger hun. Fra en it-sikkerhedsekspert og to fynske virksomheder - Mobile Industrial Robots og Lorenz Technology - der skal være med til at afprøve teknologier på 5G-netværket i samarbejde med Energistyrelsen og OUH, bliver fokus på sikkerheden påpeget som nødvendig. Hos teleminister Lars Christian Lilleholt (V) er der tiltro til sikkerheden, selv om han "forstår" bekymringerne med 5G og på nuværende tidspunkt ikke vil udelukke Huawei fra det danske 5G-netværk. - Jeg er overbevist om, at sikkerheden er i top i forbindelse med blodprøverobotten, siger han og erkender, at regeringen ikke på nuværende tidspunkt vil stille særlige krav til kryptering eller sikkerhed i forbindelse med opbygning af 5G.

Lars Christian Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister henviste under fremlæggelsen af regeringens handleplan for 5G til forsvarsministeren i forhold til spørgsmål, der omhandlede sikkerheden og bekymringer for spionage og Huaweis involvering. Foto: Sugi Thiru