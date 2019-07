Cykelruten N8 - også kaldt Østersøruten har fået bevilget 3,7 millioner kroner. Destination Fyn jubler over den store bevilling.

- Med den nye bevilling bliver det muligt at fastholde dette internationale momentum, i første omgang på det tyske og hollandske marked og derefter på yderligere markeder, siger Janne Grønkjær Henriksen, marketingdirektør i VisitDenmark i en pressemeddelelse.

Planen er, at pengene skal være med til at gøre ruten til Europas bedst servicerede og mest kendte cykelrute.

Det betyder, at Destination Fyn, sammen med de andre partnere omkring cykelruten, kan se frem til at kunne bruge flere penge på forretningsudvikling og markedsføring af ruten i de kommende år.

Østersøruten løber fra den dansk-tyske grænse ved Padborg i vest, over Als og Ærø, gennem det Sydfynske Øhav, henover Lolland, Falster og Møn i øst via Sydsjælland, over Fyn og Øhavet og videre mod Lillebælt, indtil ruten føres igennem den østlige del af Syd- og SønderjyllandRuten forbinder dermed hele den sydlige del af landet og går gennem 12 øer og forbindes med otte broer og fem færger.

Et attraktivt cykelland

Hos Destination Fyn er der stor begejstring over, at ruten nu modtager flere millioner, som kan være med til at gøre Danmark til Nordeuropas fortrukne cykeldestination.

- Med det her boost fra Erhvervsfremmebestyrelsen kommer udviklingen af Østersøruten op på den helt store klinge. På den fynske del af ruten har vi i kraft af Bike Island-indsatsen allerede gang i nogle rigtigt spændende koncepter omkring udlejning, bagagetransport og samarbejde med turoperatører som for eksempel Ruby Rejser, siger forretningsudvikler på Østersøruten hos Destination Fyn, Nina Brandt Jacobsen og fortsætter:

- De erfaringer, vi har gjort her, vil vi naturligvis spille ind i arbejdet og sikre, at det fynske cykelland bliver endnu mere attraktivt sammen med den resterende del af Østersøruten.

Udviklingen af Østersøruten vil komme til at vare lige knap tre år, hvor der blandt andet skal laves en udviklingsplan for ruten samt en fælles hjemmeside for hele ruten.