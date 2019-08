37-årig varetægtsfængslet efter voldsorgie: Kvinde havde 50 forskellige skader på kroppen

Diskussion om utroskab og andre personlige opgør mellem et kærestepar udviklede sig til voldsorgie, hvor kvinde blev slået med baseballbatt og forsøgt kvalt, og kunne have mistet livet. Kvindens kæreste forklarer, at hun gjorde det hele selv.

Det er ikke usædvanligt, at der kommer modstridende forklaringer frem i retten om en episode, men sjældent i så voldsom en grad som under et grundlovsforhør onsdag eftermiddag ved Retten i Odense. Her blev en 37-årig mand fremstillet i grundlovsforhør sigtet for vold af særlig farlig karakter på sin kæreste i en lejlighed i Odense. Men hvor kvinden har forklaret til politiet, at det var den 37-årige, som næsten var ved at tage livet af hende forklarede han i retten, at hun selv havde gjort det for at give ham skylden og ødelægge hans liv. - Se mine hænder. Se dem. Der er ingen sår eller rifter. Hun slog sig selv og sagde, hun nok skulle sørge for at få mig til at ramme bunden, så jeg mister mit job og min børn. Nu sidder jeg her som et monster, forklarede den 37-årige.

50 forskellige skader Episoden skete tirsdag over nogle timer i parrets fælles lejlighed et sted i Odense, men eftersom der er navneforbud i sagen kan den nærmere angivelse ikke nævnes. Ifølge sigtelsen og kvindens forklaring var parret kommet op at diskutere om utroskab, og det skulle have fået manden til at tildele hende adskillige slag, herunder med knytnæve, og mindst 10 slag med aluminiumsbat på knæ, hoved, ansigt, overkrop, mave og arme. Han skulle også have forsøgt at kvæle hende med et viskestykke og et bælte, og trukket hende ned ad en trappe. Altsammen skulle have påført hende ikke under 50 forskellige skader på kroppen, punktformede blødninger i øjnene, og sandsynligvis bragt hende i livsfare. Dertil skulle hun have været blevet truet med en kniv om, at han ville slå hende ihjel, hvis hun anmeldte volden. Kvindens forklaring er dog i skarp kontrast til den forklaring, den 37-årige mand kom med under grundlovsforhøret. Det var hende, som slog sig selv, og ifølge ham var det ikke kun en diskussion om, at han havde kigget efter en russisk kvinde under deres fælles ferie i udlandet, men også nogle personlige relationer, kvinden har haft tidligere i sit liv. - Hun bankede hovedet mellem dør og dørkarm. Klask. Klask. Klask. Hun sagde, hun ville sørge for at give mig skylden for at have slået hende, men det har jeg ikke. Det har hun selv gjort, gentog den 37-årige mand flere gange under sin forklaring, ligesom han forklarede, at hun havde sprøjtet ham med peberspray.

Varetægtsfængslet Netop forklaringen om pebersprayen fører nu til, at politiet igen skal ransage lejligheden for at finde spor af den, og for også at be- eller afkræfte ud fra tekniske undersøgelser, om kvinden selv kan have gjort det. Mandens forklaring var i hvert fald ikke noget, anklageren troede på. - Der er ingen tvivl om, at hans forklaring er usandsynlig og skal forkastes, sagde anklager Kirsten Flummer. Forsvareren mente, at hans klient skulle løslades. - Der er kun to forklaringer, og de er ret modsatrettede. Om hun har påført skaderne selv er det springende punkt, og man kan ikke bare tilsidesætte min klients forklaring som utroværdig, sagde advokat Vilhelm Dickmeiss. Dommeren fandt dog mandens forklaring "ganske usandsynlig", og varetægtsfængslede ham i fire uger.