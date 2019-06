29-årig mand fængslet for fuldbyrdet voldtægt af kvinde på bosted

En 29-årig mand skal sidde varetægtsfængslet i fire uger på en lukket institution efter at være blevet fremstillet søndag formiddag ved Retten i Odense.

Manden er sigtet for at have begået fuldbyrdet voldtægt natten mellem fredag og lørdag over for en kvindelig medbeboer på et fynsk bosted. Desuden er han sigtet for vold mod offeret i forbindelse med, at hun vidnede om episoden.

Hvordan manden forholder sig til sigtelsen er uvist, fordi grundlovsforhøret skete for lukkede døre. Derfor er det kun selve sigtelsen, som er offentlig. Sagen er kommet frem ved, at politiet var på bostedet i anden anledning, og bliver gjort opmærksom på episoden.

Af hensyn til den sigtedes mentale tilstand valgte retten at fængsle ham i såkaldt surrogat, dvs. på en lukket institution.