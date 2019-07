26-årig mand anholdt: Største fund af tyvekoster nogensinde på Fyn

Tyvekoster som biler, entreprenørmaskiner, trailere, både og byggematerialer fra mindst 130 forskellige indbrud i hele landet og for flere millioner kroner fundet i maskinhal til landejendom på Østfyn. En 26-årig dansk mand sidder varetægtsfængslet i sagen.

- Det er den største omgang tyvekoster, vi nogensinde har stået over for på én gang. Der har været fem politifolk på sagen hele ugen, plus at vi har fået hjælp udefra af hjemmeværnsfolk og vognmænd. Alligevel har det taget fem arbejdsdage at få maskinhallen ryddet, siger Finn Allan Wegner.

Entreprenørmaskiner, minigravere, trailere, motorcykler, ATV'ere, et par både, påhængsmotorer, byggematerialer og stjålne biler, som primært er stjålet fra virksomheder og byggepladser i Jylland, og på Fyn og Sjælland.

Beboelsen af stuehuset er lejet ud til en anden, mens maskinhallen er lejet ud til den 26-årige mand. Og det var netop hér, at betjentene gjorde store øjne ved synet af de mange tyvekoster.

En 26-årig dansk mand fra Østfyn sidder nu varetægtsfængslet i en sag om tyvekoster i et omfang, Fyns Politi næppe nogensinde har set større.

Stadig tyvekoster tilbage

Alene én af dem, der har fået stjålet varer, måtte have en sættevogn til at transportere de fundne tyvekoster hjem. Ifølge politiet menes tyvekosterne at stamme fra mere end 130 forskellige indbrud.

Foreløbigt er der udleveret tyvekoster til en samlet værdi af omkring to millioner kroner til omkring 30 borgere eller firmaer, som har været meget glade for at få deres ting tilbage.

Tilbage er der tyvekoster for omkring én million kroner, som man endnu ikke har fundet ejerne til, men som nu indgår i den videre efterforskning. Først senere vil politiet afsløre, hvad der er tale om, når det hele er sorteret og registreret.