24-årig sjællænder fængslet for indbrud på Fyn

En 24-årig mand fra Sjælland er blevet anholdt og varetægtsfængslet i fire uger for indbrud på Fyn. Det oplyser anklagemyndigheden via Twitter.

Den 24-årige er tiltalt for at have begået indbrud fire steder på Fyn - i Munkebo, Ullerslev og to steder i Nyborg. Indbruddene har fundet sted søndag og mandag. Han er tiltalt for at have stjålet designermøbler, lamper og smykker, oplyser anklager Rasmus Maar Hansen til Tv2 Fyn.