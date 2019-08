22-årig tiltalt for drabsforsøg i Vollsmose: Nabo hørte skud og så tre mænd løbe fra opgang

Fredag fortsatte retssagen mod den 22-årige mand, der er tiltalt for et drabsforsøg i oktober 2018. Her skulle han have skudt mod en dør i Fyrreparken i Vollsmose og såret en 28-årig mand.

Senere skulle et andet øjenvidne afhøres - en nabo fra den tilstødende opgang til gerningsstedet. Han fortalte, at han forud for skudepisoden havde bemærket en gruppe mennesker, der stod og diskuterede foran blokken. Kort tid efter hørte han nogle høje lyde - som om nogen bankede med en hammer på en radiator - beskrev han i retten. Han kiggede efterfølgende ud af vinduet, hvor han så tre mænd løbe hurtigt ud fra opgangen ved siden af. Ifølge hans beskrivelse var der tale om to somaliere og en af arabisk udseende.

Dørene blev lukket ind til retssalen, og den tiltalte blev sendt ind i et tilstødende lokale, da der skulle afspilles en videoafhøring af et 12-årigt øjenvidne til episoden. Dørlukningen skete for at hemmeligholde barnets identitet.

Den 22-årige, der er tiltalt i sagen, nægter, at det var ham, der skød, ligesom han nægter overhovedet at have været i besiddelse af en pistol. Pistolen er aldrig blevet fundet.

Han blev ramt i overarmen og i maven - skuddet i maven gennemborede tyndtarmen tre steder og ville have været livsfarligt, hvis han ikke fik behandling med det samme. Det var desuden en centimeter fra at ramme et stort blodkar.

Fredag fortsatte retssagen mod den 22-årige mand med somalisk baggrund, der er tiltalt for et drabsforsøg i Fyrreparken i Vollsmose den 8. oktober sidste år. Her blev en 28-årig mand ramt af skud.

Den 8. oktober 2018 blev der affyret mindst tre skud mod en dør til en lejlighed i Fyrreparken i Vollsmose.Bag døren stod en 28-årig mand, der blev ramt af skud i maven og armen. Den 28-årige så ikke, hvem der affyrede skuddene, men havde mistanke til en 22-årig mand. Den 22-årige blev efterlyst og to dage senere blev han anholdt i lufthavnen i Wien - han var på vej til Somalia. Den 22-årige er tiltalt for drabsforsøg og for at have været i besiddelse af pistolen, men nægter sig skyldig. Derudover er han tiltalt for fem andre forhold - blandt andet at have kørt uden kørekort og være påvirket af spiritus, samt at have været i besiddelse af en kniv. Han er tidligere idømt flere års fængsel, blandt andet for groft røveri. Der forventes at falde dom i sagen den 4. september.

Han forklarer, at han blev kørt til Vejle, hvorfra han tog toget til Esbjerg. Her kom hans bror ned med en bil, som den 22-årige, sammen med et par venner, kørte ud af landet i.

Selv forklarer den tiltalte, at han forlod Vollsmose, fordi han frygtede for sit eget liv.

Tvivl om motiv

Ifølge skudofferet var den 22-åriges motiv for at skyde sandsynligvis, at den 28-årige havde haft et forhold til den 22-åriges søster. Ifølge offeret havde den tiltalte kort før skudepisoden konfronteret ham foran en gruppe ved Fyrreparken. Her skulle han blandt andet have sagt:

- Jeg skyder dig, jeg skyder jer alle sammen.

Onsdag blev der sået tvivl om forholdet, da søsteren var indkaldt som vidne og pure nægtede overhovedet at have kendskab til det 28-årige skudoffer.

Fredag kunne den 28-åriges bror imidlertid fortælle, at den 22-årige havde taget kontakt til ham nogle uger før skudepisoden, hvor han skulle have sagt, at forholdet mellem deres søskende "skulle stoppe" - angiveligt fordi den 22-årige var sur over, at de to var sammen offentligt.