20-årige Winnie bor på kollegie: - Jeg kunne ikke lige se mig selv alene i en lejlighed

Da Winnie Kaufmann som nyudklækket jurastuderende skulle flytte hjemmefra, drømte hun ikke om en stor lejlighed i centrum af Odense. - Jeg gik først og fremmest efter det billigste, men jeg kan også godt lide at være omgivet af mennesker, fortæller hun, der valgte et kollegieværelse på Skt. Jørgenskollegiet i Odense.

20-årige Winnie Kaufmann fra Kolding er nok ikke en af de unge, der ender i registeret over dårligere betalere. Hun betegner sig selv som 'en typisk studerende', en der hverken bruger i overflod af penge, men heller ikke holder sig tilbage, hvis der er noget, hun gerne vil købe. Fra en tidlig alder har hun lært, at man skal kunne klare sig selv. Det betyder også, at hun ikke kunne drømme om at bruge penge, hun ikke har.

Winnie Kaufmann gik derfor også efter en af de billigste løsninger, da hun skulle søge studiebolig i Odense.

- Først fik jeg i oktober sidste år et midlertidigt værelse hos en familie i Odense S. Da jeg så skulle finde noget mere permanent, brugte jeg studiebolig.dk. Her fik jeg 12 tilbud næsten samtidig og valgte et kollegieværelse. Ikke det allerbilligste, men næsten, fortæller hun.

For Winnie var det dog ikke kun et spørgsmål om økonomi.

- Jeg er meget socialt anlagt og kan godt lide at have mennesker omkring mig. Jeg kunne ikke lige se mig selv alene i en lejlighed, og jeg har heller ikke brug for så meget plads. Jeg bruger meget af min tid ude på universitetet, hos mine kæreste eller i Broby, hvor jeg har en part i en hest. Så jeg er ikke hjemme mere end fire-fem dage om ugen, fortæller hun.