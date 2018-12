19-årig truet med at blive smidt ned på motorvej: Retssag og dom udsat

Retssagen mod tre mænd og én kvinde tiltalt for røveri, afpresning, vold og trusler mod en tilfældig 19-årig gymnasieelev er udsat på ubestemt tid.

Sagen skulle have været for Retten i Odense mandag, hvor de fire tiltaltes forsvarere hver skulle have givet deres bud på, hvad straffen skulle være, hvis de skulle dømmes. Alle fire nægter det, de er tiltalt for.

Også anklageren skulle have talt for, hvad Anklagemyndigheden finder, de skal idømmes, og senere skulle der være faldet dom.

Det bliver ikke til noget, for sent fredag eftermiddag måtte mandagens retsmøde aflyses på grund af sygdom.

Ifølge retten skal der nu findes en ny tid til retssagen. Det kan tage noget tid, eftersom fire forsvareres kalendere skal passes sammen med anklageren og retten.

Alle fire personer er tiltalt for natten til den 28. juni 2018 i fællesskab og efter aftale at have overfaldet en 19-årig gymnasieelev, som tilfældigvis kom cyklende på vej til sin kæreste på Sct. Knuds Gymnasium i Odense.

På Hjallesegade og et stisystem, som går hen over Fynske Motorvej, blev han udsat for røveri, vold, afpresning og trusler, inden det lykkedes ham at flygte.

Der er tale om tre danske mænd på 20 år, 21 år og 22 år, samt en dansk kvinde på 19 år. Den 20-årige er desuden tiltalt for en stribe indbrud i blandt andet Middelfart, samt en lang række bedragerier, hvor han har solgt fiktive koncertbilletter til Roskilde Festival og Smuk Fest i Skanderborg. Han erkender en del af indbruddene og alle bedragerierne.