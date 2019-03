14 ulovlige peberspray er blevet beslaglagt - om dagen: Også fynboer er sigtet

I grove træk er det kun lovligt at anskaffe sig en peberspray i en dansk, godkendt forhandler eller over en dansk, godkendt hjemmeside - begge steder skal vejledning i brugen følge med. Derudover må den kun være i ens hjem, og man skal være over 18 år. Arkivfoto: Palle Herløv

Fra årsskiftet er det lovligt at have en peberspray derhjemme. Men det er ulovligt at købe en over nettet fra udlandet. Siden 1. januar er der der beslaglagt omkring 14 peberspray dagligt, også på Fyn.

I de første 14 dage af året modtog Odense Jagt og Fritid, der ligger i Odense SV, et sted mellem 50 og 100 henvendelser om dagen fra folk, der har ville købe en peberspray. Det fortæller butikkens indehaver, Martin Christensen. - Vi har fået masser af telefonopkald og henvendelser i butikken. Stormen har dog lagt sig nu, og vi får måske en enkelt henvendelse om ugen, siger han. Med årsskiftet er det blevet lovligt for private, der er fyldt på 18 år, at købe en peberspray og have den i hjemmet - uden tilladelse fra politiet. Men det er ulovligt at købe den i udlandet eller over en udenlandsk hjemmeside. Hos Odense Jagt og Fritid forhandles der ikke peberspray, men indehaverens oplevelse er, at de, der har henvendt sig, mangler viden om reglerne. - Jeg oplever, at folk ikke er inde i lovgivningen. De tror, at man bare må købe dem over nettet, siger Martin Christensen.

Du skal være over 18 år - og købe den i Danmark Den nye lov om peberspray blev behandlet i Folketinget den 11. december og trådte i kraft den 1. januar 2019.I grove træk betyder den nye lov, at man - såfremt man er 18 år eller derover - må købe en peberspray og have den i hjemmet. Med henblik på at skabe tryghed og muligheden for at kunne yde selvforsvar.



Det er ulovligt at købe en peberspray over en udenlandsk hjemmeside. Det er også ulovligt at købe den i udlandet og tage den med hjem.



Toldstyrelsen har ikke konkrete tal på, hvor mange der er beslaglagt i 2019 indtil videre. Hverken Københavns Politi eller Fyns Politi har tal over, hvor mange sigtelser der har været for ulovligt importerede peberspray.



Det kan komme til at fremgå på ens straffeattest i op til tre år, hvis man er blevet dømt for en ulovlig peberspray.

Omkring 1000 beslaglagt i alt Hos Toldstyrelsen, der står for kontrol af det, der kommer ind i Danmark fra udlandet, har meldingen i februar lydt, at tolderne rundt i landet har haft beslaglagt flere hundrede ulovligt importerede peberspray. Det fik politiet til at gå ud i næsten alle landets medier for at informere om lovgivningen. Men siden er antallet steget, og der er blevet konfiskeret i snit næsten 14 (13,7 helt nøjagtigt) om dagen i den første del af 2019, fortæller Preben Buchholtz, kontroldirektør i Toldstyrelsen. - De første to en halv måneder af året har vi beslaglagt i omegnen af 1000 ulovlige peberspray. Det kan være lidt over eller lidt under, men det er lige deromkring. Det kan være svært at sige, hvordan det ser anderledes ud end sidste år og året før det, da vi ikke separat talte op, hvor mange peberspray vi beslaglagde. Men min oplevelse er, at der er kommet flere efter årsskiftet, siger han.

Flere fynske sigtelser Når de bliver konfiskeret, er det Københavns Politi, der modtager dem og går videre sig med sigtelser til de relevante politikredse. Morten Westerdahl er leder af sektion for Ulovlig Import hos Københavns Politi, der står for den opgave. Han kan berette, at flere fynboer har modtaget en sigtelse i postkassen i stedet for en peberspray. - Vi behandler stadig mange sager. Jeg har ikke et helt klart overblik over tallet, men der har været sendt flere sager til Fyn. Det er bredt over hele landet, siger han. Hos politiet er oplevelsen også, at det skyldes, at en del har misforstået lovgivningen og købt en peberspray ulovligt uden at vide, det faktisk er ulovligt. Og det kan blive en halvdyr fornøjelse. Det koster omkring 1400 kroner ulovligt at importere en peberspray. Og det koster en bøde på 3000 kroner at være i besiddelse af en peberspray på offentligt tilgængelige steder første gang. Fra Morten Westerdahl lyder der også et godt råd til de borgere, der overvejer at købe en peberspray. - Man skal tænke sig godt om, inden man overhovedet anskaffer sig en peberspray. Om man overhovedet har brug for den og vil anvende den, hvis det bliver nødvendigt, siger sektionslederen.