14 sidder varetægtsfængslet: En stribe opklarede indbrud

3. Indbrud og ildspåsættelse

I april slog politiet til mod en 27-årig mand fra Nyborg, som man mistænkte for en lang række indbrud.

Efterforskningen har siden ført til 12 sigtelser for indbrud med værdier for anslået 352.000 kroner, fortrinsvis smykker og designerting. Mange af dem blev begået i Højby-området syd for Odense.

Fremgangsmåden ved de mange indbrud har været nogenlunde den samme, og under et af dem tændte han for vandhanen i køkkenet og forlod stedet. Vand fossede ud i tre dage og kostede ødelæggelser for cirka 800.000 kroner.

Under tre af indbruddene var der også ildspåsættelse. Ét sted satte han ild til to steder, men uden at ilden udviklede sig, et andet sted satte han ild til villaen og der skete skader for 1,2 millioner kroner, og et tredje sted satte han ild til en madras på gerningsstedet.