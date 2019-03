Der var oprindeligt 15 tiltalte for overfaldet på MJ den 1. oktober 2017. En er blevet udskilt i en sag for sig. Tirsdag er alle - på nær én - af de resterende 14 blevet kendt skyldige.

Kølstrup-retssagen er med skyldkendelse gået ind i sin sidste del tirsdag .

Dommerne og nævninge er blevet enige om, hvem der findes skyldige og ikke skyldige.

Fra dommer Jens Lind lyder kendelsen: 13 ud af de 14 tiltalte er blevet kendt skyldige. Offeret og tiltalt - MJ - er blevet kendt skyldig i at have truet en af de andre tiltalte den 4. oktober 2017 - tre dage efter overfaldet, de resterende står tiltalt for.

De 13 andre står tiltalt for legemsangreb af særlig farlig, rå eller brutal karakter, hvor 12 er blevet kendt skyldig. Der har oprindelig været 15 tiltalte, men en er blevet udskilt til en sag for sig, da han ikke har været fremmødt i retten.

De tiltalte er blevet kendt skyldige i legemsangreb af særlig farlig, rå eller brutal karakter, men de er ikke kendt skyldige i brug af skarpladt skydevåben.

Dommerne og nævninge har konkluderet, at der må være tale om et våben uden ammunition, da der ikke er fundet patronhylstre eller krudtslam. Det har ligget til grund for skyldkendelsen. En kendelse, der har stor betydning for straffen, der falder fredag. Skarpladt skydevåben bliver straffet fra to år og op til otte år.