14 dødsulykker siden 60'erne: Her er de værste togulykker i nyere tid

Onsdag fandt en af de værste togulykker i Danmark sted. Otte omkom og 16 mennesker blev såret i ulykken, der fandt sted på lavbroen ved Storebæltsbroen. Men onsdagens ulykke er ikke den første togulykke, der har krævet menneskeliv og mange kvæstede. Få her et overblik over nogle af de værste togulykker i nyere tid, hvor tog er afsporet eller er kollideret med et andet tog.

Assens-ulykken 1. marts 1960 Under indkørslen til Assens Station svigter bremsen i et blandet gods- og persontog. Togføreren, der formentlig forsøger at springe af, da toget passerer stationsbygningen med 60 kilometer i timen, bliver dræbt. Derudover bliver to passagerer dræbt - en skoleelev i personvognen og en person, der efter ulykken dør af sine alvorlige kvæstelser. Yderligere bliver fire personer kvæstet.

Lyntogsulykken 10. august 1967 Cirka fire kilometer øst for Odense Station bliver det standsede lyntog 'Sydvestjyden' påkørt bagfra med 70-80 kilometer i timen af lyntoget 'Nordjyden' på grund af fejlfortolkning af meldinger. 11 passagerer omkommer, 17 bliver alvorligt kvæstet og 19 lettere kvæstet.

Birkerød 24. marts 1971 Et S-tog støder sammen med løbske godsvogne mellem Birkerød og Allerød. En personer bliver dræbt, og fem bliver såret.

Ballerupulykken 29. december 1972 Et motortog fra Frederikssund kolliderer frontalt med et holdende S-tog. 11 personer bliver kvæstet. Herunder lokomotivføreren, som var spirituspåvirket.

Østerport 7. september 1973 I tunellen mellem Østerport og Nørreport i København bliver et S-tog påkørt bagfra med stor kraft af et andet s-tog. To personer bliver dræbt og 24 kvæstet - heraf fem alvorligt. Årsagen til ulykken er mangelfuld signalobservation.

Stenløseulykken 9. september 1983 Et lokaltog fra Frederikssund kolliderer med et materieltog fra Ballerup på strækningen mellem Ballerup og Frederikssund. Tre personer bliver dræbt og syv alvorligt kvæstet.

Hvidovre 11. marts 1986 Et godstog fra København til Roskilde braser ved Hvidovre Station gennem blindsporets stopbom og styrter ned på Hvidovrevej. En person bliver dræbt.

Sorøulykken 25. april 1988 Et Intercitytog fra Jylland mod København afspores ved Sorø station på grund af væsentlig højere hastighed end tilladt. En del af vognene i toget vælter, og otte mennesker omkommer. Derudover bliver 11 personer alvorligt kvæstet og 61 lettere kvæstet.

Ulykke ved Dybbølsbro 19. august 1991 Et S-tog påkører et andet tog ved Dybbølsbro. Kollisionen skyldes med stor sandsynlighed, at lokomotivføreren ikke har observeret det såkaldte AM-signal. En passager omkommer, og 69 personer bliver kvæstet.

Roskilde 28. december 1992 En lokomotivfører bliver dræbt og to passagerer lettere kvæstet, da nattoget fra Frederikshavn til København bliver afsporet ved indkørslen til Roskilde Station.

Næstved 18. januar 1993 Et regionaltog påkører med 100 kilometer i timen et afsporet rangerende godstog. De fire forreste vogne i regionaltoget bliver afsporet. To mennesker omkommer, og ni personer bliver kvæstet.

Jellingulykken 1. august 1995 To regionaltog støder frontalt sammen i sydenden af Jelling Station. Ingen personer omkommer, men 54 mennesker bliver kvæstet - heraf adskillige alvorligt.

Firhøj 1. maj 1997 To lokaltog på Hornbækbanen fra Helsingør til Gilleleje støder sammen ved Firhøj. Ulykken sker, fordi lokomotivføreren i det ene tog lader toget afgå fra Firhøj Station, inden det modkørende tog er ankommet. To personer bliver dræbt og 20 sårede.

Kølkærulykken 2. marts 2000 To regionaltog kolliderer frontalt på Kølkær Station mellem Herning og Brande. En passager og begge lokomotivførere omkommer. 10 passagerer bliver alvorligt kvæstet.

Holteulykken 7. november 2002 Et S-tog fra Hillerød kollidereer med et afsporet s-tog i den nordlige ende af Holte Station. En passager omkommer, og yderligere fem bliver kvæstet - heraf to alvorligt.