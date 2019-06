13 spiritusbilister på halvandet døgn: Lad bilen stå til sankthansaften

Fyns Politi har på halvandet døgn taget ekstraordinært mange spiritusbilister, som har forsøgt at liste en brandert hjem. Arkivfoto: Rådet for Sikker Trafik

Hen over weekenden har Fyns Politi taget massevis af spiritusbilister, og vagtchef opfordrer til at lade bilen stå, hvis man skal til en festlig sankthansaften og har drukket alkohol.

Det er sommertid, grilltid, festtid og sankthansaften, og derfor er det en god idé at lade bilen stå, hvis man har fået et glas eller to for meget. Opfordringen kommer fra vagtchef Milan Holck Nielsen, Fyns Politi, efter at have læst døgnrapporten igennem for avisen og talt mindst 13 spiritusbilister op på cirka halvandet døgn. - Det er for meget. Det er alt for meget, og vi har endda ikke en gang kørt en målrettet indsats, konstaterer vagtchefen. Spiritusbilisterne er nemlig bare blevet standset de steder, hvor der fra fredag aften og frem til tidligt søndag morgen alligevel har været politipatruljer, og så har det været standsninger, når betjentene har haft en mistanke om, at føreren af en bil har været for fuld. Og det har vist sig at holde stik i mange tilfælde, og ifølge vagtchefen er det netop nu højtid for spiritusbilister. Der bliver nemlig taget langt flere fulderikker på hjul i sommerperioden end omkring julefrokosterne i november og december trods særlige indsatser i den periode. - Bare én er én for meget. Vi ved, at med godt vejr følger der desværre også den adfærd at køre spirituskørsel, siger Milan Holck Nielsen.

Liste en brandert hjem Det er formentligt de lange lyse sommeraftener med godt vejr og sankthans i kikkerten, som har fået mange trafikanter i weekenden til at tro, at de kunne liste en brandert hjem. Og ser man på politiets døgnrapport er det godt og vel på det meste af Fyn, at det er sket. Ebberup, flere gange i Haarby, forskellige steder i Odense og forstæder som Seden, Bolbro og Gl. Korup, Langeskov, Harndrup, Søndersø, Bogense og Ullerslev. - Det er lidt fordelt over hele Fyn og uden noget bestemt mønster i det. Selvom vi ikke har en målrettet indsats lige nu, har vi fokus på det alligevel og hele tiden, når vores patruljer kommer rundt, siger vagtchefen. Sankthansaften går det formentligt løs igen, når folk skal hjem fra private fester. - Lad nu bilen stå. Tag en taxa hjem eller få en anden til at køre, som ikke har drukket, siger Milan Holck Nielsen.

Andres sikkerhed Rigspolitiet har allerede taget højde for, at det er højsæson for grillfester, festivaler og mange andre sammenkomster, hvor der er alkohol på bordet. Derfor vil man på landsplan også køre en månedlang kontrol i samtlige landets politikredse af danskernes evne til at undgå spiritus i blodet, når de bevæger sig ud i trafikken. Det er dog forskelligt fra kreds til kreds, hvornår indsatsen sættes ind. Men indsats eller ej, så vil politiet på Fyn også være ude før, under og efter sankthansaftens-festlighederne. - Man skal tænke på ens egen sikkerhed, men især og i højere grad andres sikkerhed, når man sætter sig bag rattet og måske inderst inde godt ved, at man har fået et glas eller to for meget, siger Milan Holck Nielsen.