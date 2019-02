13 millioner og masser af omtale: DR-drama er en stor gevinst for Fyn

- Der er et par fynske skuespiller med i castet, og derudover bliver der brug for yderligere fynske statister. Så det er en produktion, der kommer til at spille på alle tangenter af det lokale klaviatur, siger Bo Damgaard.

Faktisk er "Fred til lands" på flere måder fynsk helt ind til benet. Den ene af seriens to forfattere - Christian Torpe - er nemlig selv fra Ullerslev på Østfyn. Og selvom DR indtil videre er sparsomme med informationer om, hvem der kommer til at medvirke i serien, så vil der helt sikkert være et lokalt islæt.

Det vil være en stor økonomisk gevinst for lokalområdet, når DR's næste store søndagsdrama, "Fred til lands", skal optages i Assens Kommune. Det fortæller Bo Damgaard, direktør for den regionale filmfond FilmFyn, der er dybt involveret i projektet.

Successer på stribe

Det nye DR-drama kommer oven på en vild november for den fynske filmbranche. I starten af måneden blev statsstøtten til FilmFyn tidoblet gennem en ny filmaftale, og i sidste uge blev et nyt filmmekka på Boltinggaard Gods indviet. Et filmmekka, som blandt andre kommer til at huse det succesrige filmselskab Zentropa.

Generelt har det været en rigtig godt år for fynsk film - ikke mindst for FilmFyn - der har haft en finger med i det meste. Det bekræfter Bo Damgaard, der selv er på vej ud af direktørstolen efter syv år på posten. Han klapper sig selv og sine kollegaer på skulderen og forudser en lys fremtid for den fynske filmfond.

- Der er et fantastisk afsæt for en kommende direktør. Der er mulighed for at tage FilmFyn til nye højder, siger Bo Damgaard.