Overlæge og klinisk professor Michael Kemp har sammen med sit hold på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH været afgørende for, at man har opdaget og reageret på stærkt øgede forekomster af den multiresistente tarm-bakterie VRE. 126 patienter på OUH har været smittet med bakterien.

Den dårlige nyhed er, at man på Odense Universitetshospital har fundet høje forekomster af en multiresistent tarm-bakterie kaldet VRE, som kan give alvorlige infektioner hos særligt svækkede patienter med nedsat immunforsvar.

Den gode nyhed er, at man nu i langt højere grad har overblik over bakteriens udbredelse og derfor har bedre muligheder for at sætte ind over for den.

Og det skyldes ikke mindst professor Michael Kemp og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH, som har udviklet en ny test, der gør det lettere at opdage bakterien, som har spredt sig til OUH via patienter, som tidligere havde været indlagt på hospitaler i Region Hovedstaden.

- Det er et godt eksempel på, hvordan vi forsøger at omdanne videnskab til praktiske løsninger, siger Michael Kemp, der i en årrække har arbejdet med at udvikle nye metoder til at opdage multiresistente bakterier.

Michael Kemp har blandt andet forsket i molekylær diagnostik, og det er netop brugen af molekylærbiologi, der er blevet brugt til at videreudvikle den traditionelle dyrkningsmetode, som man tidligere har brugt til at undersøge, om patienter var smittet med VRE og andre multiresistente bakterier.

- Tidligere brugte man udelukkende dyrkningsmetoder, men vi kunne se, at det ikke fangede den version af VRE, som kom over fra København. Derfor kombinerede vi dyrkningsmetoden med en anden test, hvor vi kigger efter, om bakterierne har optaget gener, der gør dem resistente, så man dermed kan konkludere, om patienten er smittet med bakterien. Vi bruger altså en molekylærbiologisk metode, som er langt mere følsom. Vi påviser ikke selve bakterien, men kigger efter, om der er udviklet resistens over for antibiotika, forklarer Michael Kemp.