12 er kendt skyldige i brutalt Kølstrup-overfald: Anklager går efter fire års fængsel og udvisning til to

13 af de tiltalte kendes skyldige.

Sådan lød skyldkendelsen tirsdag, da Kølstrup-retssagen gik ind i sin endelige del.

Der var oprindeligt 15 tiltalte, men en af mændene blev tidligere i sagen udskilt til en sag for sig. Han er ikke op til nogen af retsmøderne - selvom han ikke havde tilladelse til at blive væk.

Anklager Kirsten Flummer havde for 13 af de tiltalte - og den udskilte - rejst tiltale for legemsangreb af særlig farlig, rå eller brutal karakter og for at besidde og anvende et skarpladt skydevåben. Hun var også gået efter, at straffen skulle forhøjes med det halve, fordi skydevåbnet var blevet brugt et offentligt tilgængeligt sted.

12 af mændene blev kendt skyldige i den grove vold, men ikke for brug af straffelovens bestemmelse for brug af et skarpladt skydevåben. Dommerne og nævningene havde på baggrund af bevisførelsen konkluderet, at der var tale om et gasvåben. Et våben, der ikke er dækket af straffelovens bestemmelse for skydevåben.

Og det er noget, der har betydning for længden af straffen. Skarpladt skydevåben bliver straffet fra to år og op til otte år. Oveni skulle det halve have været lagt til.

For MJ, der er offer og tiltalt i sagen, lød kendelsen på skyldig i ét af de to forhold, han var tiltalt for - trusler mod SC - tiltalt og kronvidne - tre dage efter overfaldet. Den tiltalte, der blev kendt uskyldig, var blevet udpeget som skudmand af kronvidnet.