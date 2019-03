10 måneders total tavshed: Odense Kommune gav slip på kemikalie-kontrol

Fyens Stiftstidende kan i dag afsløre, at Odense Kommune allerede i foråret 2017 overvejede at gribe ind og selv stå for bortskaffelsen af de mest farlige kemikalier hos det konkursramte Printline i Seden. Og at ejeren af ejendommen i Seden direkte erkendte, at det kunne være til fare for miljøet at efterlade kemikalierne i hans ukyndige hænder. Alligevel lod kommunen sagen ligge i mere end 10 måneder.

I 310 dage accepterede miljøtilsynet i Odense Kommune, at der ikke kom svar på et krav om dokumentation for alle bortskaffede kemikalier og af analyseprøver fra kloakken i det tidligere Printline A/S i Seden. Efter at Printline var gået konkurs i slutningen af 2016, forsøgte Odense Kommune fra starten af 2017 og frem til det tidligere efterår at holde ejeren af ejendommen, Seden Ejendomsinvest, i kort snor via flere tilsyn og henstillinger om, at der skulle være dokumentation for alle kemikalier, der blev bortskaffet. Men fra den 31. oktober 2017 og helt frem til den 6. september 2018 slap den kommunale tilsynsmyndighed det stramme greb om sagen. Det viser en aktindsigt i sagsdokumenter i Odense Kommune, som Fyens Stiftstidende har fået i forbindelse med serien "Kemi på forkerte hænder". Som vi har kunnet fortælle i forbindelse med serien, er der stadig ikke styr på, hvordan tonsvis af potentielt farlige kemikalier er blevet bortskaffet, mens de tilbageværende 31 ton er blevet håndteret på en særdeles bekymrende måde. Senest er det kommet frem, at Vandcenter Syd - efter avisens afsløringer - har fundet indikationer af, at der på et uvist tidspunkt er hældt kemikalier i kloakken ved adressen på Nordbirkvej i Seden.

Kemikaliesagen i én sætning I en række artikler siden begyndelsen af februar har avisen kunnet afsløre, at der mangler at blive redegjort for tonsvis af kemikalier, der tilsyneladende er forsvundet efter virksomheden Printlines konkurs i slutningen af 2016, mens de tilbageværende 31 ton kemikalier er blevet håndteret særdeles lemfældigt og opbevares lige ved siden af erhvervslokaler, hvor en større gruppe polske arbejdere indtil for nylig har boet i månedsvis.

Fra krav til stilhed Kommunens sagsbehandler på sagen skrev den 31. oktober 2017 til direktør i Seden Ejendomsinvest, Torben Brandt Rasmussen, og henviste i den forbindelse til en mail sendt den 13. oktober, hvor kommunen havde krævet dokumentation for bortskaffelsen af kemikalier og for udledningen til kloakken. "Det er den, der til enhver tid ejer ejendommen, der er ansvarlig for de kemikalier, der står på ejendommen" "Herunder, at kemikalier opbevares forsvarligt, indtil de bortskaffes, og at der er dokumentation for, at kemikalierne bortskaffes miljømæssigt forsvarlig. Jeg mangler fortsat svar fra dig på mail fra 13/10", skrev sagsbehandleren. Men herfra gik der altså ikke mindre end 310 dage fra oktober 2017 til september 2018, før en ny sagsbehandler fra kommunen igen bad om den dokumentation, som udlejeren endnu ikke har kunnet levere og som nu - mere end to år efter konkursen - har udløst en politianmeldelse fra Odense Kommune.

Overvejede at gribe ind Sagsdokumenterne viser samtidigt, at Odense Kommune faktisk overvejede at gribe ind i foråret 2017 og lave en såkaldt selvhjælpshandling, der konkret betyder, at kommunen selv ville få bortskaffet de farligste kemikalier og derefter sende regningen for arbejdet videre. Det skete på et tidspunkt, hvor kuratorerne fra Focus Advokater var på vej til at overlade ansvaret for kemikalierne til Seden Ejendomsinvest. "Det lyder umiddelbart ikke godt. Kan du forespørge op i systemet, om vi har mulighed for at lave en selvhjælpshandling, hvis det bliver aktuelt? Jeg har kigget på tilbuddet og set på, hvad der udgør en miljørisiko. Fortum (det tidligere Kommunekemi i Nyborg, red.) skal spørges nærmere ind til tilbuddet, men umiddelbart er prisen på omkring 400.000 kroner. Det er muligt, at det bliver mindre, alt efter hvor meget vi kan lade stå tilbage", skrev sagsbehandleren til sin chef den 19. april 2017. Efter at have konsulteret en ekstern advokat kom kommunen dog frem til, at der ikke var nok grundlag for at gribe ind. Heller ikke hvis udlejeren "bliver sur og truer med at slukke for strømmen og lave en forurening", lød det i referat fra telefonmødet med advokaten.

Udlejer uden viden om kemikalier Odense Kommunes vurdering ændrede sig heller ikke, da Torben Brandt Rasmussens advokat fra Maare Advokater, Ali Khan, få dage efter kontaktede kommunen for at advare om, at det ville udgøre en miljørisiko at overlade kemikalierne i hans klients hænder. "Ali (Ali Khan, udlejerens advokat, red.) ønsker en selvhjælpshandling fra kommunens side med ansøgning om simpelt krav til konkursboet med begrundelsen, at ejer ikke er i stand til, med den viden han har, at håndtere de kemikalier, der befinder sig på adressen, og at de herved vil udgøre en miljørisiko", fremgår det i kommunens notat om telefonsamtalen med advokaten.