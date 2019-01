10 helt nye arter: Fynske skoleelever bag sensationelt bakteriefund

På planteprøver indsamlet af 25.000 skoleelever har forskere opdaget 10 hidtil ukendte mælkesyrebakterier. Strib Skole i Middelfart har, som en af kun to skoler, fundet hele to nye bakterier. De nye fund åbner muligheden for at udvikle helt nye naturlige fødevarer og kosttilskud.

- Med det her får eleverne virkelig fornemmelsen af, at de kan noget. At man ikke behøver være Georg Gearløs for at skabe noget. Resultaterne peger direkte tilbage på eleverne selv, og vi er meget glade både på elevernes, men også på samfundets vegne, siger hun til avisen.

Og det er i høj grad på grund af elevernes engagement og seriøsitet, at man er kommet så flot i mål. Det fortæller Lene Christensen, der er projektleder hos Astra for Masseeksperimentet.

Det naturvidenskabelige grundforskningsprojekt om sunde bakterier ved navn Masseeksperiment 2018 "Jagten på de gode bakterier" er skabt i et samarbejde mellem Industriens Fond, Astra - Danmarks nationale naturfagscenter - og Novozymes. Det sker for at sætte fokus på de naturvidenskabelige fag hos eleverne.

- Håbet var at finde mindst én ny bakterieart. Fundet af hele ti nye arter er langt over forventning. Resultatet skyldes især de mange skoleelevers systematiske og grundige indsamling af prøver, siger afdelingsleder i den bioteknologiske virksomhed Novozymes, Mads Bjørnvad.

Forskerne har efterfølgende isoleret næsten 4.000 bakteriestammer, der efter nærmere analyse viste sig at indeholde over 50 rene, unikke bakteriestammer fra 10 helt nye arter af mælkesyrebakterier.

25.000 skoleelevers indsamling af planteprøver i naturen over hele Danmark har givet overraskende resultater, der kommer til at vække opsigt i den internationale forskerverden.

Mælkesyrebakterier findes på overfladen af planter omkring os og er særdeles gavnlige og sunde for både mennesker og dyr. Der findes omkring 22.000 beskrevne arter, og de kan bruges til for eksempel sygdomsforebyggelse, bedre fødevarekvalitet og til produktion af naturlig fodersætning til dyr. Foto: Sanne Vils Axelsen

Det nytter noget

Strib Skole i Middelfart har som den eneste af to skoler i Danmark fundet to nye arter. Den ene har kun den fynske skole identificeret.

Og den nyhed ser lærer Jytte Klinge fra Strib Skole frem til at overbringe eleverne.

- Det vil de blive meget begejstrede for at høre. Det er ikke noget, de har haft en forventning om, så det vil helt sikkert glæde dem, fortæller hun.

Eleverne skulle dels indsamle prøverne, men også dyrke dem, analysere dem og sende dem ind til Novozymes.

- Dét, at de havde et rigtigt kit med reagensglas og pipetter, fik dem til at føle sig som rigtige videnskabsmænd. De fik virkelig følelsen af, at det her var noget vigtigt. At det nytter noget, når man er med og gør sig umage, fortæller Jytte Klinge.

Hele eksperimentet har også løftet folkeskolernes image, mener hun.

- De har ofte en meget negativ vinkel. At der ikke er nogen penge, og at intet kan lade sig gøre. Men det her viser bare, at man sagtens kan lave noget, der betyder noget, med de muligheder, man har, lyder det fra Jytte Klinge.