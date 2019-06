- Sygt!: Vidne udeblev fra retssag og måtte hentes af politiet - fik alligevel vidnegodtgørelse

Om vidnepligt og vidnegodtgørelse

Udebliver et vidne uden lovlig årsag eller uden at have meldt sig fraværende i ordentligt tid, kan retten få politiet til at hente vidnet og eventuel lade politiet tage vidnet i forvaring indtil retsmødet.



Et vidne kan ikke undlade at møde op, fordi vedkommende mener at været berettiget til at nægte at afgive forklaring i sagen.



Domstolsstyrelsen har fastsat reglerne om godtgørelse til vidner i bekendtgørelsen om vidnegodtgørelse. Her står der, at vidner har ret til 40 kroner for hver to timer, de er væk hjemmefra - dog minimum 80 kroner. Vidner kan i nogle tilfælde også få dækket transportudgifter og tab af arbejdsindtægt.



Offentligt ansatte, der vidner i forbindelse med deres arbejde, får ikke vidnegodtgørelse. Derudover er der ingen undtagelser i reglerne.