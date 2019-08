- Sort dag for Venstre: Lilleholt kalder Løkke-afsked for uværdig

Tidligere klima- og energiminister har været en af Lars Løkke Rasmussens mest trofaste støtter. Han kalder behandlingen af ham uværdig og kalder lørdagen for en sort dag for Venstre. Nordfyn-borgmester Morten Andersen (V) håber, at Jakob Ellemann-Jensen nu træder frem som kandidat til formandsposten.

Lars Løkke Rasmussens beslutning om at trække sig som formand for Venstre er bestemt ikke lige populær i alle Venstre-kredse.

Den mangeårige formand for Venstre trak sig lørdag som formand for Venstre, efter at hovedbestyrelsen ikke havde imødekommet hans ønske om et fremrykket landsmøde, hvor han ville have mulighed for at fremlægge hans visioner, før der skulle tages stilling til en eventuel udskiftning af formandskabet.

I stedet stemte hovedbestyrelsen for et ekstraordinært landsmøde, hvor det første punkt på dagsordenen ville være formandskabets fremtid, og den model kunne Lars Løkke Rasmussen ikke acceptere og bevare sin selvrespekt, som han meddelte i et enslydende opslag på Facebook og Twitter.

Lars Christian Lilleholt har igennem årtier været én af Lars Løkkes Rasmussens mest trofaste støtter. Han kalder det processen for uværdig og betegner dagen som en sort dag for Venstre.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

"En sort dag for Venstre og det borgerlige Danmark. Stor tak til Lars Løkke for en kæmpe indsats som sundhedsminister, finansminister og statsminister i to omgange. Og ikke mindst tak for ni ekstra mandater ved folketingsvalget i juni. De var ikke kommet uden Løkke. Venstre siger farvel til en af de største politikere i Venstres historie. Uværdigt", skriver Lars Christian Lilleholt.